Reclame-uitgaven op sociale media in Europa komen dit jaar naar schatting op 23 miljard euro

Dit jaar zal in Europa meer dan 23 miljard euro worden uitgegeven aan advertenties op sociale media. Dat schat het Duitse bedrijf Statista, gespecialiseerd in consumenten- en marktinformatie. Zeventig procent daarvan is toegesneden op mobiele apparaten, vooral de smartphone. De meeste reclamebestedingen komen naar verwachting uit het Verenigd Koninkrijk (8 miljard euro), gevolgd door Duitsland (2,4 miljard) en Frankrijk (2,1 miljard). Voor Nederland verwacht Statista ruim een miljard euro.