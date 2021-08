Omzet Booking groeit, maar verliezen lopen op

Booking Holdings, moederbedrijf van website Booking.com, heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 2,2 miljard dollar (bijna 1,9 miljard euro) gedraaid. Dat is flink meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen een omzet van 630 miljoen dollar (ruim 532 miljoen euro) werd gerealiseerd. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers van het bedrijf.

De onderneming heeft iets beter gepresteerd dan in voorgaande periodes, nu in verschillende landen de reisrestricties en andere coronamaatregelen zijn versoepeld. Hoewel het de goede kant opgaat, draait het bedrijf echter nog steeds flink verlies. Over april tot en met juni lag het verlies op 167 miljoen euro.

Booking.com, voornamelijk actief in Europa, heeft het in de coronapandemie financieel zwaar te verduren gehad. De coronacrisis zorgde dat internationaal reizen vrijwel onmogelijk werd, waardoor ook bij dit bedrijf weinig reserveringen binnenkwamen. Hoewel de reissector weer langzaam op begint te krabbelen, bleef Europa voornamelijk in het begin van het jaar achter. Dit heeft onder meer te maken met dat vaccinatiecampagnes soms traag op gang kwamen en reisrestricties daardoor niet konden worden versoepeld.

In 2020 maakte Booking.com gebruik van de NOW-steunregeling van de Nederlandse overheid, en kreeg daarmee zo’n 65 miljoen euro toebedeeld. Het bedrijf besloot dit bedrag afgelopen juni volledig terug te storten nadat NRC had onthuld dat het driekoppige bestuur van Booking Holdings aanspraak maakte op bonussen van in totaal circa 28 miljoen euro. Ook de bonussen van het reguliere Booking-personeel werden niet geschrapt. Voornamelijk de beloningen van de topmannen leidden tot woedende reacties, onder meer uit de Tweede Kamer.