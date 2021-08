In de finale neemt Oranje het vrijdag op tegen Argentinië of India, dat geleid wordt door de Nederlandse bondscoach Sjoerd Marijne. De eindstrijd is vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. De speelsters van Nederland vieren de 5-1 overwinning na afloop van de halve finale tegen Groot-Brittannië op het olympisch hockeytoernooi. Foto Koen van Weel/ANP

Vijf jaar geleden verloren de hockeysters in de finale van de Spelen van Rio de Janeiro na shoot-outs van de Britse ploeg. Na de reguliere speeltijd was de stand toen 3-3.

Felice Albers zette Nederland in de 19e minuut op voorsprong na uitstekend voorbereidend werk van Laurien Leurink. Een minuut later kon de Nederlandse bank opnieuw opspringen toen Marloes Keetels er met een schot vanaf de rand van de cirkel 2-0 van maakte.

De Nederlandse hockeysters hebben zich ten koste van Groot-Brittannië, de regerend olympisch kampioen, geplaatst voor de finale van de Olympische Spelen. In het Oi Hockey Stadium in Tokio werd het liefst 5-1.

Femke Bol wint brons op 400 horden in nieuw Europees record

Femke Bol heeft haar verrassend snelle opmars naar de wereldtop in de atletiek bezegeld met de bronzen medaille op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio.

De pas 21-jarige Amersfoortse moest in de finale in het Olympisch Stadion alleen buigen voor de Amerikaanse Sydney McLaughlin en regerend wereldkampioene Dalilah Muhammad, eveneens uit de Verenigde Staten. McLaughlin liep naar het goud in een wereldrecord van 51,46, Muhammad veroverde het zilver in 51,58. Bol noteerde een Europees record van 52,03 in de snelste race ooit gelopen op dit onderdeel.

„Het is zo gek. Je kijkt zo lang uit naar dit moment en opeens is het gedaan. Dat is juist supermooi, echt heel gaaf”, reageerde Bol tegenover de NOS.

Ze was vol lof over de twee Amerikaansen die haar voor bleven. „Die meiden zijn echt van een bizar niveau. Ik ben blij dat ik er best wel dichtbij kon blijven”, vertelde Bol. „Ik moest gewoon echt op mijn allerbest zijn. Dat was de enige manier dat ik hen kon verslaan. Ik mocht geen foutje maken of iets. Dat is wel gelukt. Mijn vorm was er en dat blijkt. Ik wist wel dat ik rond de 52,0 kon lopen. Ik ging zo hard als ik kon. Ik probeerde mee te gaan en ik denk dat dat mij naar deze tijd heeft gebracht.”