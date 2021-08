Olympische droom handbalsters ten einde na desastreus begin tegen Frankrijk

De opmaat naar de Olympische Spelen was niet bepaald vlekkeloos geweest. Een matige prestatie tijdens het Europees kampioenschap vorig jaar (zesde plaats), cirkelspeelster Yvette Broch die zich vanwege het strenge vaccinatiebeleid afmeldde en de door een blessure veroorzaakte afwezigheid van topspeelster en aanjager Estevana Polman. Maar de nederlaag woensdag tegen Frankrijk was voor de Nederlandse handbalsters even onverwacht als pijnlijk. Het team van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade ging in Tokio na vooral een dramatische start met 32-22 hard onderuit.

Het begin van het duel leek het Nederlands team verdwaald, alsof het eerste fluitsignaal nog niet had geklonken. Foute inspeelpasses over vier meter, ballen zonder sturing in de handen van Françaises. Na bijna acht minuten spelen stond Frankrijk met 9-3 voor, amper tien minuten later was de stand 14-4. Dat was vooral het resultaat van zwakke en slordige aanvallen van de Nederlandse vrouwen. De magneet zat dit keer niet in de handen van doelvrouw Tess Wester, maar in die van de Franse goalie Leynaud.

In de tweede helft herstelde de Nederlandse ploeg, in 2019 wereldkampioen in Japan, zich enigszins. Het verschil werd even teruggebracht tot zes punten, maar dichter bij kwamen de handbalsters niet. Net als bij de Spelen in Rio de Janeiro, vijf jaar geleden, riep Frankrijk Nederland een halt toe, destijds in de halve finale. Uiteindelijk werd Oranje vierde in Rio na de verloren strijd om het brons, tegen Noorwegen.

Overtuigend spel in groepsfase

In niks leek het spel in het Yoyogi National Gymnasium woensdag op de prestaties uit de groepsfase – die waren overtuigend, fris zelfs. Overwinningen op Japan, Zuid-Korea en Angola zorgden ervoor dat het verlies tegen angstgegner Noorwegen werd gecompenseerd. Ook in dat verloren duel met de Noorsen liet Nederland goed spel zien. In de laatste wedstrijd tegen Montenegro kon sterspeelster Loïs Abbingh zelfs extra rust nemen.

Te vroeg gepiekt? Te makkelijk gedacht over Frankrijk, dat in de groepsfase niet de goede vorm liet zien? Of was de ietwat hobbelige aanloop naar Tokio toch niet helemaal gladgestreken?

De ervaren cirkelspeelster Yvette Broch, die al eens haar handbalcarrière beëindigde en weer oppakte, zei in juni in een interview met NRC dat ze af zou zien van deelname aan de Spelen. Volgens de 30-jarige Broch leidde dat niet tot verontwaardiging bij andere speelsters: „We respecteren elkaars keuze en we voeren er ook niet echt discussies over”, zei ze. Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC-NSF sprak voorafgaand aan het toernooi nog de hoop uit dat Broch haar besluit zou heroverwegen.

Dan was er nog het matige optreden op het laatste EK, vorig jaar in Denemarken. Daar presteerde de ploeg ondermaats, leed het in de poule twee nederlagen op rij en kwam het uiteindelijk niet verder dan een zesde plek. De verwachtingen toen hooggespannen – het logische gevolg van de winst op het wereldkampioenschap een jaar eerder.

Broch was in Tokio niet de enige ontbrekende schakel. Aanjaagster Estevana Polman, tijdens het gewonnen WK in 2019 nog beste speelster van het toernooi, liep ruim twee maanden voor de Spelen schade op aan haar meniscus. Ze werd door Mayonnade nog opgenomen in de voorlopige selectie voor Tokio, maar niet veel later haakte Polman toch af. Nu jutte de 28-jarige speelster van het Deense Esbjerg haar teamgenoten vanuit studio's door het land op, waar ze meermaals bij talkshows en sportprogramma’s aanschoof als analist. Ook zij was opgetogen over wat Oranje in de groepsfase had laten zien. Minstens zo geschrokken keek ze bij de NOS mee bij wat zich woensdag op het veld in Tokio voltrok.