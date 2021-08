Nederlandse schilders bepaalden de koers in het 17de-eeuwse Engeland

De belangrijkste kunstenaars in het Engeland van de zestiende en zeventiende eeuw waren daar niet geboren. Al in de tijd van koning Hendrik VIII verruilde Hans Holbein zijn woonplaats Bazel voor Londen om daar in 1536 hofschilder te worden. Later, in de zeventiende eeuw, hadden de koningen Karel I en Karel II vooral een voorkeur voor kunstenaars uit de Nederlanden: de Vlamingen Rubens en Van Dyck, Gerard van Honthorst uit Utrecht, de nu minder bekende maar destijds in Londen zeer gewaardeerde Peter Lely uit Haarlem. In Engeland zelf bestond lange tijd nauwelijks iets als een professionele schildersopleiding; de import was daar een gevolg van.

De Engelse kunstwereld week daarmee sterk af van die in Italië, Frankrijk en de Nederlanden, waar de schilderkunst floreerde binnen een goed georganiseerde infrastructuur van opleiding, opdrachtgeverschap en marktwerking. Hierin kwam in Engeland pas omstreeks 1720 verandering, toen zich met de succesvolle en veelzijdige schilder William Hogarth, en na hem kunstenaars als Reynolds en Turner, in Engeland een schilderschool van eigen bodem ontwikkelde.

De Nederlandse schilders in Engeland zijn het onderwerp van het proefschrift waarop kunsthistoricus Sander Karst op 5 juli aan de Universiteit Utrecht promoveerde. Naar individuele kunstenaars uit de Nederlanden die het Kanaal overstaken, en afzonderlijke aspecten van hun activiteit in Engeland was al wel onderzoek gedaan. Nieuw aan deze studie is dat Karst het geheel van het Nederlandse aandeel in de Engelse kunstwereld systematisch in kaart brengt. Uit archiefstukken en andere bronnen blijkt dat het tussen 1500 en 1800 maar liefst 577 kunstenaars betrof, het merendeel schilders. Op basis van kunsttraktaten, inventarislijsten, veilingcatalogi en correspondenties reconstrueert Karst de achtergronden van deze kunstenaarsmigratie, en de rol die deze heeft gespeeld voor de lokale kunstwereld en voor de professionalisering van de schilderkunst in Engeland.

De mopshond van de graaf

Uit de grafieken waarin de kwantitatieve gegevens zijn vastgelegd, blijkt in een oogopslag dat de aanwezigheid van Nederlandse kunstenaars in Engeland vanaf het begin van de zestiende eeuw, vrijwel uit het niets, in enkele decennia sterk toeneemt. In sommige gevallen noopten de vervolging van protestanten onder het Spaanse bewind en later de woelingen van de Tachtigjarige Oorlog hen de wijk naar het buitenland te nemen. Vaker waren het vooruitzichten op nieuwe bestaansmogelijkheden die kunstenaars aantrokken. Tijdens de Engelse Burgeroorlog in de jaren 1640 zakte de toestroom in, om na het herstel van de monarchie weer gestaag te groeien tot een hoogtepunt omstreeks 1680. Het koninklijk hof en zijn entourage waren dan ook de belangrijkste opdrachtgevers. Wie daar niet gemakkelijk toegang toe kreeg, restte vaak weinig anders dan weer naar huis terug te keren.

Met 833 schilderijen was Egbert van Heemskerk de productiefste Nederlander in Engeland

De patronage in Engelse hofkringen richtte zich grotendeels op geschilderde portretten die de koning en zijn hovelingen traditioneel graag van zichzelf en hun familieleden lieten maken. Nederlandse schilders pasten zich aan die voorkeur aan, maar maakten ook voorstellingen in genres waarin ze zich in het vaderland hadden gespecialiseerd, zoals vermakelijke voorstellingen uit het dagelijks leven, of decoratieve stillevens, landschappen en stadsgezichten. Onderhoudend zijn schilderijen waarin de Nederlandse specialismen samengaan met de Engelse vraag naar verwijzingen naar identiteit en familiebezit. Zo schilderde de specialist op het gebied van dierstukken Jan Wyck (1652-1702) in opdracht van de graaf van Warrington een portret van diens mopshond genaamd Old Vertue, met op de achtergrond een landschap met het familiebuitenhuis Dunham Massey.

De brede blik op de Nederlandse schilders als collectief die Sander Karst beproeft, en de economisch-historische invalshoek leiden tot nieuwe ontdekkingen. Zo geeft het systematisch doornemen van 132 overgeleverde catalogi van Britse kunstveilingen een mooi beeld van de kunstmarkt aan het einde van de zeventiende eeuw. Opvallend is daarbij de alomtegenwoordigheid van de van oorsprong Haarlemse schilder Egbert van Heemskerk (1634-1704), die zich omstreeks 1680 in Londen had gevestigd. Zijn specialisme betrof satirische voorstellingen die monniken en charlatans op de hak nemen, en uitbeeldingen van taveernes met liederlijke drinkers en kaartspelers. In een tabel van ter veiling aangeboden werken toegeschreven aan geïmmigreerde Nederlanders spant Van Heemskerk de kroon met niet minder dan 833 schilderijen – de nummer twee op de lijst, Abraham Hondius, blijft al steken op 285. Of ze allemaal echt van de hand van Van Heemskerk waren, blijft in het midden, al gaat Karst ook uitgebreid in op de manieren waarop Nederlandse schilders in Engeland hun werktempo opvoerden en daarmee hun productie opvijzelden.

Sir Peter Lely

In aanmerking genomen dat het koperspubliek op die veilingen vooral bestond uit welgestelde Engelsen, moet het traditionele beeld van de elite die vooral prijzige portretten kocht, worden bijgesteld. Kennelijk was er onder hen toch ook belangstelling voor veel goedkopere schilderijen met een minder particuliere en hoogstaande thematiek. Karst brengt deze markt in verband met de opleving van de bouwactiviteit in het Londen na de enorme stadsbrand van 1666: de inrichting van nieuwe of verbouwde huizen vereiste veel, niet al te prijzige kunstwerken die ook niet per se door befaamde meesters hoefden te zijn vervaardigd.

Uiteindelijk blijkt de structuur van de kunstwereld in de Nederlanden via de migranten een model te zijn geworden voor die in Engeland. Sander Karst betoogt dat de achttiende-eeuwse Britse schilderschool al haar wortels had in de eerdere dominantie van de kunstenaars uit de Nederlanden. In de conclusie breekt hij daarom een lans voor een prominentere plaats in de Nederlandse kunstgeschiedenis van Sir Peter Lely (1618-1680). Toch was juist die schilder misschien wel de meest Britse van al zijn (voormalige) landgenoten: bijna zijn hele carrière bracht hij door in Engeland, waar hij het schopte tot koninklijk hofschilder, en bekend werd om zijn portretten.

Beeldende kunst Sander Karst: Schilderen in een land zonder schilders. De Nederlandse bijdrage aan de opkomst van de Britse schilderschool, 1520-1720 (proefschrift Universiteit Utrecht). Het boek komt later als e-book beschikbaar. ●●●●●