Nederland is een #gaafkutland

Op de dag dat ik Nederland heeft alles las, van ‘Bas & Nicolette op ontdekkingsreis’, was #kutland trending op Twitter. Hart van Nederland had 1.466 mensen gevraagd wat ze van Nederland vonden: een gaaf land zoals premier Rutte ooit had beweerd, of een kutland zoals Johan Derksen vaststelde. Wat blijkt: 70 procent van de ondervraagden vindt Nederland een ‘kutland’. Dat ligt niet aan corona; veiligheid en criminaliteit zijn een probleem. „Het echte Nederland is al heel ver zoek”, had een van de respondenten uitgelegd om zijn mening kracht bij te zetten.

Bas & Nicolette (Bas Smit en Nicolette van Dam): Nederland heeft alles. Smit & Co Publishing, 184 blz. € 20

Het is duidelijk dat deze persoon niet het boek van Bas & Nicolette had gelezen. In hun boek barst het van de vrolijkheid en je moet je ogen dichtknijpen tegen de hagelwitte Colgate-lach van het echtpaar die van de foto’s af spettert. De twee ‘influencers’, groot op Instagram, gingen alle provincies af en ontdekten dat niet alleen Noord- en Zuid-Holland, maar ook Drenthe alles heeft, en zelfs Flevoland. Met hun blije tips staan ze al sinds verschijning in juli hoog in de bestseller top 60.

Bas en Nicolette leggen in de inleiding uit waar ze mee bezig zijn: „Zoals je misschien wel weet, zijn wij gek op reizen. Zodra we een momentje vrij hebben, stappen we in het vliegtuig of in de auto om nieuwe energie op te doen.” Door corona kon dat even niet, en daarom trok het gelukkige gezin Nederland in. Nicolette reist doorgaans al door het hele land om namens de Postcode Loterij aan deurbellen te hangen, en Bas heeft een retailachtergrond en loopt daarom veel door winkelstraten, maar met hun twee dochters erbij ontdekten ze dat elke provincie „uniek” is.

En aldus bewijzen ze het ongelijk van de #kutland-twitteraars, want wat is Nederland mooi: je kan in klederdracht op de foto en ‘say cheese zeggen’ in kaasmetropool Gouda, garnalen vissen in Noord-Holland, op een trekker rijden in Overijssel en doen alsof je een hunebed optilt in Drenthe. Overal zijn ook dieren en Zeeland en Zuid-Holland schijnen ongerepte natuur te hebben. Je kan veel proeven en shoppen, en dat doen Bas & Nicolette graag. In elke provincie eten of drinken ze iets wat nergens anders beter smaakt. En wie naar het walhalla van de winkels wil: ga naar de Westfield Mall in Leidschendam en „het lijkt net of je in een mall in Dubai rondloopt” (over ‘kutplekken’ gesproken).

Wie naar Ameland wil, pakt net als Bas & Nicolette de helikopter

In het gave Nederland van Bas & Nicolette draait het om sportieve uitjes, zeilen, dierentuinen, pannenkoeken en wadlopen. En wie dan bijvoorbeeld naar Ameland wil, kan dat net zo doen als Bas & Nicolette. Zij pakken de helikopter. Het voordeel is dat je dan ook nog eens op Nederland kunt neerkijken, en het is sowieso helder weer. Want het Nederland van Bas & Nicolette heeft ook nog eens altijd mooi weer – dat blijkt wel uit de foto’s waarop ze bij voorkeur een pose aannemen met wijd uitgespreide armen, lachmond en zonnebril op de neus. Alsof ze je het liefst persoonlijk willen meeslepen naar designstad Eindhoven, de Pijp of de Jordaan, of naar Urk, waar gezien de opkomst van partijen als FVD en PVV vermoedelijk een ruime meerderheid Nederland een #kutland vindt.

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven