Macron belooft 100 miljoen euro en coronavaccins aan Libanon

De Franse president Emmanuel Macron heeft Libanon in de komende maanden 100 miljoen euro beloofd plus minstens een half miljoen coronavaccinaties. Dat liet hij woensdag weten tijdens een online conferentie om geld op te halen voor de wederopbouw na de explosie in hoofdstad Beiroet vorig jaar, meldt persbureau AFP woensdag. Het geld is voornamelijk bedoeld voor landbouw, voedsel en onderwijs.

De financiële steun moet niet gezien worden als een steunbetuiging voor de Libanese regering. Bij de opening van het evenement bekritiseerde Macron de „falende Libanese politici” die volgens hem de oorzaak zijn voor de economische onrust in het land.

Precies een jaar geleden overleden door een explosie in de haven van Beiroet zeker 218 mensen. Ongeveer 7.000 mensen raakten gewond en 300.000 verloren hun woning. De explosie werd veroorzaakt door de nalatige opslag van ammoniumnitraat, iets waar de overheid verantwoordelijk voor was. Het kabinet stapte op, maar een nieuwe regering bleef uit en ondertussen zakte Libanon verder in een economische crisis. Alleen laaggeplaatste medewerkers van de haven zijn verantwoordelijk gehouden en zitten in de gevangenis.

Macron waarschuwde daarom dat het geld dat woensdag wordt opgehaald en dat Frankrijk naar het land stuurt geen „blanco cheque” zal zijn voor de Libanese politiek. „Want zij zijn het die sinds de crisis – en ook daarvoor – falen.” Hij wees erop dat Frankrijk en de Europese Unie inzetten op nieuwe sancties voor het land, zodat er sneller een nieuwe regering gekozen wordt.

In de nasleep van de enorme explosie werd vorig jaar bij eenzelfde soort conferentie bijna 280 miljoen dollar opgehaald. Dit bedrag werd toen via onafhankelijke hulporganisaties uitgedeeld in het land. De bedoeling is dat dat nu weer gebeurt. Verder zijn er geen voorwaarden aan het gebruik van het geld verbonden.

