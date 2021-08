Louis van Gaal officieel nieuwe bondscoach Oranje

Louis van Gaal is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt. Van Gaal tekent een contract voor tot en met het WK in 2022 in Qatar. De voetbalbond stelt Danny Blind en Henk Fraser aan als Van Gaals assistenten. Frans Hoek wordt keeperstrainer.

De aanstelling van de 69-jarige Van Gaal als opvolger van Frank de Boer hing al een tijd in de lucht. Twee keer eerder had Van Gaal Oranje onder zijn hoede. Zijn eerste periode (2000-2001) liep uit op een teleurstelling. Nederland plaatste zich niet voor het WK in Zuid-Korea, ondanks de aanwezigheid van sterren als Patrick Kluivert, Marc Overmars en de broers Frank en Ronald de Boer. In 2012 keerde hij terug als bondscoach, om Nederland vervolgens naar een derde plek te loodsen op het WK van 2014 in Brazilië.

Na zijn ontslag bij Manchester United in 2016 genoot Van Gaal van een officieus voetbalpensioen in zijn huis in Portugal. Op 1 september keert hij terug als bondscoach bij het WK-kwalificatieduel tegen Noorwegen. Er staat meteen veel op het spel, omdat Oranje de kwalificatiecyclus zwak begon: het openingsduel in de kwalificatie tegen Turkije ging in maart met 4-2 verloren.

