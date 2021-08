Nederlandse politie houdt eerste verdachte dodelijke mishandeling Mallorca aan

De Nederlandse politie heeft woensdagochtend de eerste verdachte van de fatale mishandeling op Mallorca aangehouden in Hilversum, meldt het Openbaar Ministerie. De 19-jarige man wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 13 op 14 juli op Mallorca twee slachtoffers tegen het hoofd heeft geschopt. Vrijdag wordt hij voorgeleid op verdenking van twee keer poging tot doodslag.

Het gaat om twee verschillende incidenten. De eerste was in een horecagelegenheid in de plaats El Arenal, de tweede buiten op de boulevard. Van beide incidenten heeft het OM videobeelden. Ook zijn er elf getuigenverklaringen afgelegd. De politie doet nog onderzoek naar de precieze rol van andere betrokkenen.

Dodelijke afloop

Tijdens een vechtpartij op Mallorca tussen twee groepen Nederlanders raakte de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen dusdanig gewond dat hij later kwam te overlijden. Omdat zowel de verdachten als het slachtoffer Nederlands zijn, heeft Spanje de zaak overgedragen.

Online gingen vermeende beelden van het incident rond waarop te zien is hoe een man tegen zijn hoofd wordt geschopt. Het Openbaar Ministerie schrijft nu dat uit onderzoek is gebleken dat die beelden niet het geweld tegen Heuvelman tonen, maar dat het een ander incident betreft. Vorige week waarschuwde het OM het weblog GeenStijl om geen „digitale heksenjacht” naar de daders te voeren. De negatieve publiciteit zou voor de verdachten juist tot strafvermindering kunnen leiden in de rechtszaal. Ook zaten er onjuistheden in de berichtgeving van GeenStijl en was onterecht de conclusie getrokken dat een van de verdachten de zoon van een officier van justitie zou zijn.

De groep verdachten bestond aanvankelijk uit negen Nederlanders in de leeftijd tussen 18 en 20 jaar oud. Eén van hen werd in Spanje aangehouden, de rest van de groep was al terug naar Nederland gevlogen. De in Spanje gearresteerde verdachte werd later weer vrijgelaten omdat uit videobeelden was gebleken dat hij niet meedeed aan de aanval op Heuvelman.