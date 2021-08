Een goede locatie wordt een extra personage

Toen The Walking Dead in 2011 neerstreek in Senoia (Georgia) woonden er 3.300 mensen en waren slechts vijf van de 49 winkels in de ooit charmante hoofdstraat geopend. Het voormalige katoenstadje was op sterven na dood. Ideaal dus voor een serie over een zombie-apocalyps. Al mocht het van de makers van de hitshow nog net iets desolater. Daarom werd de bewoners gevraagd hun gras niet meer te maaien.

In de tien jaar dat de serie nu in Senoia filmt, is het stadje volop benut. De hoofdstraat werd omgetoverd tot het fictieve Woodbury, waar in seizoen drie overlevenden van de zombie-uitbraak wonen achter verstevigde muren. Een rijtje statige brownstones werd vanaf seizoen vijf Alexandria, een veilige haven voor de helden uit de serie. En het in onbruik geraakte en vervallen treinspoor kwam in verschillende vormen terug en was de achtergrond van een van de schokkendste sterfgevallen uit de serie.

Ook de omgeving, vol vervallen fabrieksgebouwen, oude boerderijen met afbladderende verf en ooit statige neo-klassieke huizen, figureerde regelmatig in de show. De locatie maakte het desolate en verlaten Amerika uit de serie geloofwaardig.

Een goede locatie – echt of nep - zorgt voor sfeer en karakter. Het moet de kijker meenemen naar een andere wereld. Het vertelt een gedeelte van het verhaal, als muziek zonder tekst. En is op z’n best als het een extra personage in een televisieserie wordt.

Sex and the City verliest alle opwinding zonder New York. Hetzelfde kan gezegd worden van Gossip Girl, Girls, Billions en Succession. Zelfs Seinfeld, Friends en Mad Men – series die geen enkele minuut in de stad opnamen – zijn voor de fans onlosmakelijk aan New York verbonden.

Voor het pand in de West Village waar vier van de vrienden uit Friends zogenaamd woonden, staan dagelijks toeristen foto’s te nemen. Een paar straten verder is het trappetje naar Carrie Bradshaws appartement met een ketting afgesloten – de overlast van SATC-fans die zichzelf op New Yorks beroemdste ‘stoop’ wilden vereeuwigen, was te groot voor de bewoners van het miljoenenpand.

En niet alleen New York doet het goed in series. Game of Thrones trekt nog steeds fans naar Kroatië en IJsland. Iedere herfst wordt een klein plaatsje in Connecticut omgetoverd tot Stars Hollow voor een Gilmore Girls-fanfest. Het Ierse bureau voor toerisme gebruikte het succes van Normal People om Sligo te promoten. Door het Gooi rijden touringcars met fans van Gooische Vrouwen. En iedere zaterdagochtend stapt er op een mistroostig parkeerterrein naast de snelweg in New Jersey een opgelaten groepje Sopranos-kijkers uit een bus om stripclub Bada Bing! in het echt te bekijken.

Wanneer we een serie leuk vinden zouden we er het liefst induiken. Ook al is de werkelijkheid vaak minder spectaculair dan de filmmagie ons doet geloven (in een stripclub in New Jersey mogen de danseressen niet topless zijn als er alcohol wordt geschonken, en het echte Stars Hollow is gewoon een set in Californië, waar het nooit sneeuwt).

Senoia stelt niet teleur. In de tien jaar dat de nog steeds populaire serie er nu filmt, is het stadje uitgegroeid tot een toeristische attractie. De hoofdstraat bruist – hoofdrolspeler Norman Reedus opende er zelfs een restaurant – en fans van over de hele wereld stromen toe om de bekende filmlocaties bekijken. Senoia leeft weer, dankzij The Walking Dead.