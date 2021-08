Een AstraZeneca-Barbie voor het zelfbeeld

Wat hebben Beyoncé, Marilyn Monroe en Eleanor Roosevelt gemeen met dame Sarah Gilbert, die het Oxford-coronavaccin (AstraZeneca) heeft ontwikkeld?

Niet veel. De overeenkomst zit nu in de inhoud van een klein doosje, ontwikkeld door speelgoedgigant Mattel: net als Beyoncé, Monroe en Roosevelt is ook de 59-jarige Gilbert nu als Barbie te koop.

Ze komt in een collectie van zes ‘role-model’-Barbies die vrouwen in de wetenschap op een voetstuk plaatst. Het is de zogeheten STEM-collectie, wat staat voor ‘science, technology, engineering and maths’. „Ik hoop een nieuwe generatie meisjes te inspireren ook een carrière in de wetenschap te overwegen”, zei Gilbert tegen persbureau Reuters over haar Barbie.

De keuze van Mattel om vrouwen uit de wetenschap af te beelden, past in een vernieuwingslijn van het bedrijf nadat het veel kritiek had gekregen op de geïdealiseerde witte Barbie met wespentaille en lang blond haar. Zo kwamen in 2016 Barbies op de markt met ‘nieuwe’ lichaamstypes (curvy, petite en tall) en in 2017 verscheen de eerste Barbie-met-hijab. In 2019 werd ook Rosa Parks als Barbie vereeuwigd, in de ‘inspirerende vrouwen collectie’ met onder andere ook Sally Ride, Frida Kahlo en Amelia Earhart.

Barbie-dame Gilbert – rood haar, grote bril, marineblauw tweedelig pak, witte blouse, lakleren instapmuiltjes – verkeert in goed, zij het minder beroemd, gezelschap. Zo behandelde Amy O’Sullivan de eerste Covid-19-patiënt in het Wycoff Hospital in New York en strijdt Chika Stacy Oriuwa als Canadese psychiater in opleiding tegen institutioneel racisme.

Het draait in deze collecties niet om beroemd zijn, of om uiterlijk, of mode – juist niet. Vanaf vijf jaar oud ontwikkelen meisjes vaak een „limiterend zelfbeeld”, schrijft Mattel op zijn site. Met deze collecties wil het bedrijf laten zien dat meisjes álles kunnen: het overbruggen van ‘the Dream Gap’.