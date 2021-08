De massa is geweest, nu nog de moeilijk bereikbaren prikken

Na zo’n 21 miljoen gezette prikken heeft 85 procent van de volwassenen in Nederland minstens één vaccinatie tegen het coronavirus ontvangen. Twee op de drie volwassenen zijn inmiddels volledig beschermd, bleek woensdag uit de laatste cijfers van het RIVM.

Vooral jongvolwassenen en kinderen tussen de 12 en 17 jaar moeten nog gevaccineerd worden. Het RIVM verwacht vanwege de hoge vaccinatiebereidheid dat het aantal vaccinaties de komende tijd verder toeneemt. In de oudste leeftijdsgroepen is tussen de 77 en 90 procent volledig beschermd.

De vaccinatiecampagne is sinds een maand over het hoogtepunt heen. Begin juni werden er nog bijna 1,7 miljoen prikken in een week tijd gezet. Deze week staan er zo’n 875.000 afspraken in de boeken. Het gaat vooral om tweede prikken.

Nederland begon in vergelijking met andere Europese landen relatief laat met vaccineren, maar heeft die achterstand ingelopen. In de Eurozone heeft 71,3 procent van de volwassenen één vaccinatie gekregen, blijkt uit een overzicht van het Europees Centrum voor Ziektepreventie- en Bestrijding. In Nederland ligt dat percentage flink hoger: 84,8 procent.

In september moet iedere Nederlander die dat wil gevaccineerd kunnen zijn. Met dat doel binnen handbereik hebben sommige GGD’s in de grootschalige vaccinatielocaties al minder nodig. „Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen de regionale GGD’s zelf bepalen om daarbij locaties (soms tijdelijk) te sluiten”, zegt een woordvoerder van GGD GHOR. Eind september zullen naar verwachting 73 priklocaties de deuren sluiten. Op het hoogtepunt waren er 143 open.

De GGD’s willen in plaats van het lopendebandwerk in grote prikhallen „fijnmaziger” gaan vaccineren. In sommige wijken of gemeenten blijft de vaccinatiegraad achter. De GGD hoopt met mobiele of ‘pop-uplocaties’ de vaccinaties dichter bij moeilijk bereikbare groepen te krijgen.

In de meeste gemeenten heeft inmiddels minstens 75 procent van de inwoners in ieder geval één prik gehad. Op de Waddeneilanden is al zo’n 95 procent van de inwoners bereikt, maar op Urk (tussen de 20 en 39 procent ontving één prik) en in Staphorst (40 tot 59 procent) blijft de vaccinatiegraad duidelijk achter, is te zien op de overzichtskaarten van het RIVM.

Boosterprik

Helemaal opgedoekt worden de vaccinatiestraten niet. Ook na september wil de GGD „een basisinfrastructuur” in stand houden voor „veegrondes” en een eventuele derde prik.

Het Verenigd Koninkrijk, Israël en Duitsland besloten eerder al zo’n derde prik voor te schrijven, om de bescherming van ouderen en andere kwetsbaren tegen het coronavirus te verhogen. Het Outbreak Management Team en de Gezondheidsraad buigen zich op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid over de kwestie, maar volgens de Gezondheidsraad is er vooralsnog onvoldoende wetenschappelijk bewijs om tot een afgewogen advies te komen. Behalve de vraag of het noodzakelijk is, is ook een belangrijke vraag wie er dan in aanmerking komt voor zo’n derde prik.

De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft rijke landen woensdag opgeroepen te wachten met een derde prik. Hij ziet de doses liever gaan naar armere landen met een lagere vaccinatiegraad.

De GGD wacht het besluit van het kabinet over de inzet van een boosterprik af. „Op dit moment weten we nog niet of de GGD daarin een rol zal krijgen. Maar we blijven met voldoende capaciteit klaar staan om hierbij desgewenst de benodigde ondersteuning te kunnen bieden.”