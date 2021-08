‘GGD gaat komende tijd 73 vaccinatielocaties af- of ombouwen’

Al 340 aanvragen ingediend voor afgelaste evenementen Evenementenorganisatoren hebben al zeker 340 aanvragen ingediend voor vergoeding van gemaakte kosten, bevestigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de regeling uitvoert. De festivals en andere evenementen die door de coronamaatregelen in het water zijn gevallen, kunnen volledig voor de gemaakte kosten worden gecompenseerd. Het kabinet heeft hiervoor 450 miljoen euro beschikbaar gesteld in verschillende fondsen. Of deze pot groot genoeg is, kan de RVO nog niet zeggen. „Als het einde in zicht dreigt, melden we ons weer. Maar we hebben allemaal de hoop dat dit tijdelijk is en er na 30 augustus weer andere beslissingen genomen gaan worden”, zegt een woordvoerder tegen NRC. De regeling werd vorige maand al uitgebreid: eerder zouden organisatoren 80 procent van de gemaakte kosten terugkrijgen en was daarvoor 385 miljoen euro klaargezet. Vanaf 14 augustus zijn alleen eendaagse evenementen met maximaal 750 bezoekers weer toegestaan – op voorwaarde dat goed gecontroleerd wordt op vaccinatie- en testbewijzen. Dat meerdaagse festivals en feesten met meer dan 750 bezoekers ook na 13 augustus niet zijn toegestaan was vorige week een forse tegenvaller voor de evenementensector. Organisator ID&T spande begin juli met veertig branchegenoten al een kort geding aan tegen de staat. De eisers vinden de maatregelen te streng en wilden snel duidelijkheid over wanneer evenementen weer mogelijk zijn. De zaak werd gepauzeerd toen het kabinet in gesprek wilde met de branche, maar deze gesprekken hebben niet geleid tot veel meer ruimte voor zomerfestivals. De organisaties bekijken nu of ze de zaak willen doorzetten. Lees ook: Kabinet staat kleine evenementen toe, maar geen summer of love

Britse studie: na dubbele inenting 50 procent minder kans op Delta-besmetting Mensen die volledig zijn ingeënt tegen Covid-19 hebben 50 tot 60 procent minder kans om besmet te raken met de Deltavariant van het coronavirus in vergelijking tot ongevaccineerden. Degene die zijn ingeënt, maar wel besmet zijn, dragen gemiddeld een lagere hoeveelheid virusdeeltjes mee. Daardoor zijn ze minder besmettelijk, maar de mogelijkheid tot infectie blijft aanwezig. Dat blijkt woensdag uit resultaten van een onderzoek van het Imperial Londen College. De onderzoekers analyseerden PCR-tests van 98.000 Britse respondenten. Het virus ging meer rond in de jongere, veelal nog niet gevaccineerde groepen: 5- tot 24-jarigen zijn verantwoordelijk voor de helft van alle besmettingen in het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze ongeveer een kwart van de Britse bevolking beslaan. In het VK zijn de vaccins van Pfizer en AstraZeneca beschikbaar. De studie toont aan dat een dubbele inenting ook relatief goed beschermt tegen een besmetting met de Deltavariant. Dubbel gevaccineerden kunnen nog wel ziek worden van Covid-19, maar die ziekte verloopt vrijwel altijd mild. Vaccinatie biedt nog steeds goede bescherming tegen ernstige Covid-19, ziekenhuisopnames en coronasterfgevallen. Onderzoeker Steven Riley stelt dat maatregelen straks mogelijk nog nodig zijn om nieuwe uitbraken te voorkomen. Volgens Riley tonen de resultaten eens te meer aan dat Britse jongeren relatief vaak verantwoordelijk zijn voor verhoogde infecties. Nu blijven uitbraken beperkt doordat scholen dicht zijn. „Het is onzeker wat er gaat gebeuren als de scholieren terugkeren.”

Begin deze maand opende het VK de grenzen voor volledig gevaccineerden uit Europa en de VS. Foto Peter Nicholls/Reuters

‘GGD gaat komende tijd 73 vaccinatielocaties af- of ombouwen’ De komende tijd zullen zeker 73 GGD-vaccinatiecentra hun deuren sluiten en worden vervangen door mobiele prikbussen en zogeheten pop-up-priklocaties. De bussen gaan rijden in wijken en dorpen met een lage vaccinatiegraad. De pop-up-locaties komen in buurthuizen, moskeeën en sportkantines. Dat schrijft het AD woensdag op basis van een eigen inventarisatie. Volgens de GGD-afdelingen hoeven de prikhallen niet langer open te blijven, omdat de meeste Nederlanders inmiddels zijn ingeënt tegen Covid-19. Bovendien zijn de meeste mensen die nu nog een prik gaan halen aan de beurt voor hun tweede inenting. Daardoor zal het aantal nog te zetten vaccinaties de komende weken verder afnemen. Dagelijks krijgen gemiddeld zo’n 100.000 mensen een inenting. Een maand geleden was dat aantal twee keer zo hoog. Door het dalende vaccinatietempo kan volgens het AD circa de helft van de huidige 143 vaccinatielocaties worden ontmanteld. De krant schrijft dat de komende tijd dertien priklocaties in de regio Rotterdam zullen sluiten. Ook in Brabant is de sluitingsdatum van elf van de veertien vaccinatiestraten bekend. In Friesland sluit de helft van de acht inentingsplekken. De GGD in Flevoland roept inwoners om niet langer te wachten met hun inenting; in Dronten en Zeewolde zullen daar de vaccinatiepunten in de sporthallen binnenkort weer worden ingezet voor sport. Bij veel vaccinatiepunten die wel openblijven kunnen mensen de komende tijd ook zonder afspraak terecht.

Een mobiele vaccinatiebus in Volendam trekt bezoekers aan. Foto Ramon van Flymen/ANP