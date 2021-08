Dichte bebossing, droogte en temperaturen tot 44 graden: de bosbranden in Griekenland

Zuid-Europa wordt sinds vorige week geteisterd door extreme hitte. Door droogte zijn in zowel Turkije, Italië als Griekenland natuurbranden ontstaan. Aan de Griekse westkust moesten meerdere dorpjes worden ontruimd. Ook de stad Olympia op het schiereiland Peleponnesos wordt bedreigd, inwoners zijn gevraagd uit voorzorg te vertrekken. Met name Acharnes, een ruim 100.000 inwoners tellende voorstad van de Griekse hoofdstad Athene, wordt bedreigd door vuur in het nabijgelegen Tatoi-bos. De dichte bebossing en droogte bemoeilijken de bestrijding van de brand. En met temperaturen oplopend tot 44 graden en de aanhoudende warme wind uit Noord-Afrika blijft het gevaar voor verdere branden bovendien groot.