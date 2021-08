AZ verkoopt spits Boadu voor miljoenen aan AS Monaco

AZ heeft Myron Boadu verkocht aan topclub AS Monaco, de nummer drie van de Franse competitie. De twintigjarige spits heeft een contract tot 2026 getekend bij de Monegasken, zo bevestigt de club. AS Monaco betaalt naar verluidt zeventien miljoen euro voor Boadu, een bedrag dat via bonussen kan oplopen. Boadu droeg het AZ-tenue acht jaar lang, nadat hij in 2013 aansloot in de Alkmaarse jeugdopleiding. In het eerste elftal scoorde hij 38 keer in 88 wedstrijden. Als vervanger voor de spits trokken de Alkmaarders eerder al Vangelis Pavlidis van Willem ll aan.

De Alkmaarse club maakt woensdag ook bekend dat eerste doelman Marco Bizot vertrekt. Ook hij maakt een transfer de Franse Ligue 1 en tekent voor drie seizoenen bij Stade Brest. Bizot zat deze zomer bij de EK-selectie van het Nederlands elftal. AZ toucheert zo’n vijf miljoen voor de dertigjarige doelman. Hij wordt mogelijk vervangen voor Sparta-keeper Maduka Okoye. Hij heeft eerder gezegd open te staan voor een overgang naar Alkmaar.

Vorige maand kreeg AZ miljoenen uit Frankrijk overgemaakt voor Calvin Stengs. De aanvaller tekende bij OSG Nice. Mogelijk gaat ook aanvoerder Teun Koopmeiners de club verlaten. Achter de schermen houdt AZ al een tijdje rekening met zijn vertrek. Koopmeiners onderhandelde met verschillende buitenlandse clubs, maar kwam nog niet tot een akkoord. Inmiddels traint hij weer mee met de selectie. Mogelijk maakt hij de komende weken alsnog een transfer.