Amerikaanse financiële toezichthouder wil betere regulering cryptomarkt

De Amerikaanse financiële toezichthouder SEC moet meer bevoegdheden krijgen om de grotendeels ongereguleerde „wild west”-markt van cryptovaluta te controleren. Die oproep heeft de voorzitter van de SEC, Gary Gensler, dinsdag aan het Amerikaanse Congres gedaan. Op een driedaagse conferentie zei Gensler dat de cryptomarkt „bol staat” van fraude en oplichting en dat „miljoenen” investeerders kwetsbaar zijn voor die risico’s.

Gensler, sinds april in zijn huidige functie, wil mandaat van het Congres om toezicht te houden op de markt van cryptovaluta, die momenteel 1,6 biljoen dollar omhelst. Op dit moment heeft de SEC die bevoegdheid niet. Gensler wil met name het toezicht op het witwassen van geld en afpersing via ransomware aanpakken. Hij voert de hack op Colonial Pipeline aan als voorbeeld. Die Amerikaanse olievervoerder werd begin mei doelwit van een cyberaanval, waarbij daders losgeld in de vorm van bitcoins eisten om de systemen weer vrij te geven. Daarnaast laat het markttoezicht bij veel cryptomunten volgens Gensler te wensen over, waardoor prijzen kunnen worden gemanipuleerd en investeerders de dupe worden.

De cryptomarkt is „verre van ongereguleerd”, reageert Kristin Smith in een verklaring waarover persbureau Reuters schrijft. Smith leidt de Amerikaanse Blockchain Association, een branchevereniging voor ondernemers die werken met de blockchaintechnologie - waar de bitcoin op is gebaseerd. Smith kan zich dan ook niet vinden in Genslers beschrijving van de cryptovaluta-industrie als het „wilde westen”. Wel zegt ze graag met de SEC op zoek te gaan naar „werkbare oplossingen” die de zorgen van de toezichthouder moeten wegnemen.