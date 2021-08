Amerikaanse FDA waarschuwt voor gezondheidsschade door Philips-apparatuur

De beademingsapparatuur van Philips kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Gezondheidsschade aangericht door slaapapneu- en beademingsapparaten kan voor sommige gebruikers zelfs dodelijke gevolgen hebben. Met die waarschuwing komt de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), die de Philips-apparaten in de hoogste risicocategorie plaatste. Er zouden volgens de toezichthouder tientallen casussen in de Verenigde Staten bekend zijn.

In totaal zijn er wereldwijd 3 tot 4 miljoen apparaten verkocht, waarvan tienduizenden in Nederland. Vorige maand maakte Philips bekend de apparaten terug te roepen. Daarvoor heeft het bedrijf 500 miljoen euro gereserveerd. De miljoenen apparaten gaat Philips repareren of vervangen. Uit onderzoek is gebleven dat bij gebruik chemische deeltjes in de longen kunnen belanden. Het gaat om apparaten met maskers die mensen dragen tegen slaapapneu, een aandoening waarbij de luchtwegen dichtvallen en de ademhaling tijdens het slapen kan stokken.

In de apparaten is geluiddempend schuimrubber verwerkt; deeltjes hiervan kunnen door gebruikers worden ingeslikt of ingeademd. Ook zou het schuimrubber potentieel gevaarlijke chemicaliën kunnen afgeven. Naast apparaten tegen slaapapneu zijn ook oudere modellen van beademingsapparaten teruggeroepen. Philips besloot haar apparatuur te onderzoeken wegens klachten van klanten over misselijkheid, hoofdpijn en irritaties rond de luchtwegen.