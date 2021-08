Amerikaans echtpaar dat vuurwapens richtte op BLM-betogers krijgt gratie

Er is gratie verleend aan het Amerikaanse echtpaar dat vorig jaar geweren had gericht op activisten van de Black Lives Matter-beweging. Mark en Patricia McCloskey, beiden werkzaam als advocaat, verwierven vorig jaar bekendheid door voor hun huis in St. Louis met vuurwapens richting de demonstranten te dreigen. Mike Parson, de Republikeinse gouverneur van de staat Missouri, heeft het duo gratie verleend nadat de druk daartoe toenam binnen zijn eigen partij, zo heeft hij woensdag bekendgemaakt in een verklaring.

In juni werd de actie van het echtpaar als misdrijf aangemerkt, waarop de 63-jarige Patrick McCloskey een boete van 750 dollar (omgerekend ongeveer 633 euro) werd opgelegd. Zijn 61-jarige vrouw moest een boete van 2.000 dollar (1.688 euro) betalen nadat ze schuldig werd bevonden aan intimidatie. Gouverneur Parson had eerder al toegezegd om het duo gratie te verlenen bij een eventuele veroordeling. Mark McCloskey stelde dat de BLM-betogers zijn familie hadden bedreigd en dat hij zich genoodzaakt voelde zich te beschermen.

Het incident vond eind juni vorig jaar plaats, toen er in veel steden in de Verenigde Staten gedemonstreerd werd na de moord op George Floyd door een witte agent. De betogers kwamen langs het huis van het echtpaar. Patricia McCloskey richtte een semi-automatisch pistool en Mark McCloskey een geweer op de voorbijtrekkende betogers.

Het tafereel werd vastgelegd, en nadien veel gedeeld via lokale en sociale media. Volgens Amerikaanse media belichaamde het duo de verdeeldheid in het land: Democratische politici veroordeelden de actie, terwijl enkele Republikeinen het duo juist prezen. Mark McCloskey heeft inmiddels laten weten een rol in de politiek best te ambiëren. Hij overweegt zich als Republikein te kandideren voor een Senaatszetel in Missouri.