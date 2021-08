Amazon belooft teruggestuurde iPads niet meer door de shredder te gooien

Splinternieuwe boeken, iPads, juwelen en zelfs laptops en smart-tv’s die, nog in de verpakking, het label ‘destroy’ meekrijgen. Om daarna in vrachtwagens naar de vuilstort te worden gebracht.

Vorige maand onthulden onderzoeksjournalisten van de Britse tv-zender ITV na een tip van een klokkenluider hoe webwinkel Amazon miljoenen producten per jaar weggooide in een ‘fulfillment center’ (Amazons naam voor distributiecentra) in het Schotse Dunfermline. Het ging om zowel geretourneerde als onverkochte producten, waarbij het voor Amazon blijkbaar goedkoper was om de spullen te vernietigen, dan op te slaan of opnieuw in circulatie te brengen.

De Britse premier Boris Johnson sprak schande van de praktijken en noemde het „een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij”. Milieuorganisatie Greenpeace stelde na de reportage dat Amazons bedrijfsmodel is gebaseerd op „greed and speed”.

Woensdag beloofde het Amerikaanse bedrijf van topman Andy Jassy (319 miljard euro omzet per jaar, 1,3 miljoen werknemers) beterschap. De grootste webwinkel ter wereld kondigde maatregelen aan om zo snel mogelijk de hoeveelheid verspilling in de distributiecentra te verminderen.

Retourzendingen zijn een gigantisch probleem voor webwinkels – en dus ook voor Amazon. Uit onderzoek van pakketbezorger DPD in 2020 bleek dat de Nederlandse consument 13 procent van alles dat hij online bestelt weer terugstuurt.

Die producten moeten allemaal worden gecheckt, herverpakt en terug in circulatie worden gebracht. De kosten daarvan liggen vaak hoger dan de marge die een bedrijf maakt als het product alsnog wordt verkocht. Uit onderzoek van de NOS in 2019 bleek dat een retourzending een webshop gemiddeld 12,50 euro kost.

Consumenten sturen online bestelde elektronische apparatuur (9 procent), speelgoed (2 procent) en – vooral – mode (41 procent) het vaakst terug, bleek uit het DPD-onderzoek. VPRO-programma Tegenlicht toonde vorig jaar aan dat een deel van die kleding bij terugkeer in het distributiecentrum de versnipperaar in gaat, of nog erger: wordt verbrand.

Met de toename van online winkelen door het coronavirus en de komst van Amazon naar Nederland, vorig jaar maart, is het aantal geretourneerde artikelen alleen maar verder toegenomen. Amazon rekent de klant geen kosten voor retourzendingen en hanteert zelfs het fenomeen ‘returnless refunds’ voor bepaalde producten. Als een verkoper deze optie aanvinkt, krijgen consumenten hun geld terug zonder een product daadwerkelijk terug te hoeven sturen.

Tweede leven

Wat gaat er nu veranderen? Amazon presenteerde woensdag twee nieuwe programma’s (‘liquidations’ en ‘grade and resell’), die het eenvoudiger moeten maken voor bedrijven die hun waar via Amazon verkopen om producten een tweede leven te geven.

Partijen die Amazons webwinkel gebruiken krijgen de mogelijkheid geretourneerde producten als ‘gebruikt’ door te verkopen, tegen een lagere prijs. Ook krijgen de bedrijven toegang tot Amazons netwerk aan ‘resellers’, verkopers die teruggestuurde producten opkopen en doorverkopen.

De nieuwe programma’s starten in het Verenigd Koninkrijk en worden later dit jaar en volgend jaar uitgebreid naar de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland en Italië.

Er is een nieuwe mogelijkheid geretourneerde producten als ‘gebruikt’ te verkopen

„Wat te doen met teruggestuurde producten is een uitdaging in de gehele retailindustrie”, zei Amazon-manager Libby Johnson McKee in een reactie. „Deze nieuwe programma’s zijn voorbeelden van de stappen die we nemen om ervoor te zorgen dat producten die op Amazon worden verkocht goed worden gebruikt en niet worden weggegooid.”

Het moet, voegde McKee toe, helpen om een „circulaire economie” te bespoedigen. „We hopen dat deze programma’s de impact op de planeet verminderen.”

Ondanks dat de distributiecentra van Amazon zeker niet de enige plekken zijn waar producten worden vernietigd, waren de onthullingen van ITV extra pijnlijk voor Amazon. Het bedrijf van oprichter Jeff Bezos, die onlangs zijn functie als topman neerlegde, heeft zich gecommitteerd aan zelfopgelegde klimaatdoelen.

Zo heeft het bedrijf beloofd in 2025 volledig op duurzame energie te draaien, in 2040 moet Amazon zelfs CO 2 -neutraal werken. Tegelijkertijd ziet Amazon door de snelle toename van online winkelen zijn negatieve impact op het klimaat steeds verder toenemen.

Een van de manieren om dat tegen te gaan is het verduurzamen van de zogenaamde last mile: het laatste stukje dat een pakket aflegt. Daarvoor is Amazon momenteel bezig om zijn vloot bestelbusjes te vervangen door elektrische exemplaren.

In het vorige maand in Rozenburg geopende eerste Nederlandse sorteercentrum van Amazon, worden de elektrische bestelauto’s al gebruikt. Met dertig tegelijk rijden ze elke dag het sorteercentrum uit, gevuld met pakketten richting Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem.