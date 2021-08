Ahold Delhaize ontvangt Belgische belastingaanslag van honderden miljoenen

Ahold Delhaize heeft in België een belastingaanslag gekregen die kan oplopen tot 380 miljoen euro. Een passage daarover in het begin dit jaar gepubliceerde jaarverslag van het supermarktconglomeraat bleef onopgemerkt, totdat de Belgische zakenkrant De Tijd er deze woensdag over berichtte. Ahold Delhaize heeft bezwaar aangetekend tegen de naheffing.

De zaak heeft zijn oorsprong in 2018, twee jaar na de fusie tussen het Nederlandse Ahold (eigenaar van onder andere Albert Heijn en Bol.com) met het Belgische Delhaize. Het fusiebedrijf wilde zijn structuur simpeler maken, en zo kostenbesparingen realiseren. Daarom bracht het de Amerikaanse winkels van Delhaize onder in dezelfde vennootschap als de Amerikaanse Ahold-winkels. Een interne verschuiving dus, die er in de praktijk op neerkwam dat dochterbedrijf Delhaize zijn filialen in de Verenigde Staten verkocht aan moederconcern Ahold Delhaize.

Die verkoop gebeurde tegen een prijs die volgens de Belgische belastingdienst niet marktconform was. Daarmee bespaarde het bedrijf geld – geld waarover het, stelt de fiscus, belasting had moeten betalen. Ahold Delhaize vindt dat de prijs wél marktconform was. Dan zou het volgens de fiscale regels in België géén belasting verschuldigd zijn. Ahold Delhaize staaft zijn standpunt met een rapport van een externe taxateur, maar dat is door de belastingdienst van tafel geveegd.

Ahold Delhaize schrijft in het jaarverslag dat de naheffing „volledig ongefundeerd” is. „We zullen er fel tegen in het geweer gaan.” Het concern ziet meerdere mogelijkheden om – al dan niet juridisch – in beroep te gaan tegen de aanslag.

Afgezet tegen de nettowinst die Ahold Delhaize in 2020 haalde, is de belastingheffing een aanzienlijk bedrag. De multinational, die meer dan zevenduizend vestigingen heeft in tien landen, hield 1,4 miljard euro over op een omzet van 74,7 miljard euro.