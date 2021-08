#148 Het begin: hoe ontstond het leven op aarde?

In de vijfde aflevering van de zomerserie over ‘Het begin’ reizen we terug naar de kraamkamer van het leven op aarde. Zo'n 4,6 miljard jaar geleden ontstond de aarde en verrassend genoeg duurde het niet heel lang voor er leven ontstond op de planeet. Wat weten we over dit prille leven op aarde, waarmee alle leven op aarde begon? En hoe onderzoek je het ontstaan van iets dat zó lang geleden is?

Presentatie: Lucas Brouwers

Gast: Steven Frölke

Producer en editor: Liz Dautzenberg