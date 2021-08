Zeldzame tegenvaller voor krimi Tatort

In Duitsland deed zich zondagavond het uiterst zeldzame verschijnsel voor dat de misdaadserie Tatort, die al meer dan een halve eeuw bestaat, deze zondag níét het best bekeken tv-programma was. Een herhaling van een aflevering van de serie Frühling (ZDF), over een gelijknamig Beiers dorp, versloeg een Tatort-herhaling (ARD) over een dubbele moord en twee oververmoeide commissarissen in het Zwarte Woud - met 4,99 miljoen kijkers (17,8 %) tegen 4,76 miljoen kijkers (17 %).