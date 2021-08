Op Wall Street is een ton nu het minimum (exclusief bonus)

Meer dan 100.000 dollar per jaar voor de jongste bediende? Dat is nu min of meer de ondergrens op Wall Street. Exclusief bonus.

Ook Goldman Sachs, misschien wel de meest prestigieuze zakenbank ter wereld, is om. Junior analisten die vers uit college komen krijgen een flinke salarisverhoging, schrijven internationale media. Het bedrag gaat van 85.000 dollar per jaar naar 110.000 dollar (95.000 euro). Na één jaar in dienst stijgt het door naar 125.000 dollar.

Goldman Sachs is met deze genereuze stap niet de trendsetter, maar volgt z’n belangrijkste concurrenten. De een na de ander gooide de beginnersbeloning omhoog. Eind juni gingen de salarissen bij JP Morgan Chase en Barclays al naar 100.000 dollar per jaar. Citigroup volgde begin juli. Eind juli kwamen Deutsche Bank en Morgan Stanley erbij. Goldman Sachs treuzelde – maar zit nu met 110.000 dollar in een keer weer aan de bovenkant.

Het zijn salarisverhogingen die je gerust extravagant kunt noemen. En dat voor de minst ervaren mensen, de beginners onder de beginners. Waarom?

Vijf uur slaap per nacht

De beloningsgolf komt na een golf van klachten over de werkdruk bij Goldman Sachs. Eerder dit jaar durfde een clubje jonge analisten naar hun management te stappen met een enquête onder een kleine groep van dertien collega’s. De Financial Times kreeg de powerpointpresentatie in handen en zette die online.

De resultaten: een ‘normale’ werkweek telt 95 uur, ’s nachts slapen ze vaak niet meer dan vijf uur. Gemiddelde bedtijd: 3 uur ’s nachts. Het heeft negatieve invloed op hun fysieke en mentale gezondheid, zeggen de analisten. Allemaal zeggen ze dat ze te maken hebben met onrealistische deadlines.

Dan kun je zeggen: als je niet zo hard wilt werken, moet je niet bij zo’n grote zakenbank gaan werken – je wéét dat het erbij hoort. Daarom krijg je ook zoveel betaald. Aan de andere kant: er zijn grenzen. Althans, die zouden er moeten zijn, ook bij een zakenbank. Hard werken op zich is dan ook niet het probleem voor de jonge werknemers, blijkt uit hun eigen suggesties voor verbetering. Het gebrek aan grenzen is het probleem. Typerend voorbeeld: ze willen op vrijdagavond, anders dan op andere avonden, niet werken na negen uur ’s avonds. En ze willen ook graag eens vrij zijn op zaterdag.

Door het gelekte Goldman-document is er weer volop discussie over overwerkte jonge bankiers. Die werd eerder ook al stevig gevoerd, bijvoorbeeld in 2013 na de dood van een stagiair die 72 uur achter elkaar had gewerkt zonder te slapen. In reactie op de powerpoint van de analisten kwamen zakenbanken nu met beloftes voor verbetering. De baas van Goldman Sachs zei het een goed idee te vinden dat de jonge bankiers vrijdagavond en zaterdag vrij zijn.

Maar banken kwamen ook al snel met financiële en andere materiële aardigheidjes voor de jongste collega’s. Bij Jefferies mochten de laagsten in rang kiezen uit dure cadeaus, zoals een hometrainer of spullen van Apple. Bij Credit Suisse kregen jonge bankiers een eenmalige bonus van 20.000 dollar. Een leefstijlvergoeding, werd het genoemd. En daarna kwamen de salarisverhogingen. Die worden door banken zelf niet in verband gebracht met de werkdruk, maar internationale media doen dat wel.

Razend druk, keihard nodig

Zakenbankiers hebben het intussen razend druk. Ze hebben de ene na de andere fusie, overname of beursgang te begeleiden. De hoeveelheid deals bereikte in de eerste helft van het jaar een recordhoogte. De zakenbanken hebben al die jonge analisten, die de dealmakers assisteren, keihard nodig. Een klant laten gaan omdat je de mankracht niet hebt, is uit den boze.

Hun eigen financiële resultaten zijn dankzij de grote drukte uitstekend. De salarisverhoging van de jonge bankiers doet banken – op dit moment althans – relatief weinig pijn. De werkdruk verlagen kan wel pijn doen, er zijn namelijk nauwelijks genoeg jonge bankiers te krijgen. Of die vrije zaterdag er voorlopig echt van komt, is dus twijfelachtig.