Vermiste Wit-Russische activist dood aangetroffen in Oekraïens park

Een vermiste Wit-Russische activist is dinsdagmorgen dood aangetroffen in een park in de Oekraïense hoofdstad Kiev, waar hij woonde. Dat heeft de politie in Kiev bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De politie heeft een onderzoek naar de zaak geopend en houdt onder meer rekening met moord.

De activist, Vitali Sjisjov, was maandagmorgen van huis vertrokken om een rondje te joggen en keerde vervolgens niet meer terug. Een dag later werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie was Sjisjov „opgehangen”, in een park „niet ver van zijn woning”. Dat Sjisjov is opgehangen, kan er volgens de politie op duiden dat eventuele moordenaars hebben geprobeerd om de indruk te wekken dat er sprake is van zelfmoord. Vooralsnog houdt de politie echter alle mogelijkheden open.

Sjisjov leidde vanuit Kiev een ngo waarmee hij volgens persbureau Reuters Wit-Russen hielp te ontkomen aan vervolging door de dictatoriale regering in Minsk. Hij zou volgens Viasna, een andere Wit-Russische mensenrechtenorganisatie, tijdens eerdere hardlooprondjes al gevolgd zijn door „vreemde” figuren.