Vechten in de Amazone tegen een behekste Hollander

Veel (commerciële) kinderanimatiefilms zijn behoorlijk uniform, zowel in stijl als inhoud. Neem nu Ainbo en Spirit Ongetemd. Beide films gaan over een eigengereid meisje dat haar moeder op jonge leeftijd kwijtraakt. Zowel Ainbo als Lucky leert dat ze niet bang moet zijn maar moedig. Beiden beleven een avontuur in de vorm van een queeste waarbij ze wijze levenslessen leren, vriendschappen sluiten en in het reine komen met de afwezigheid van hun moeder. In allebei treffen ze bovendien een witte tegenstander die op geld belust is en weinig respect heeft voor de natuur. Daarnaast zit er een spirituele dimensie in de verhalen.

Ainbo, een Peruaans-Nederlandse coproductie, speelt zich af in een ongerept dorpje in de Amazone. De bewoners geloven dat ze getroffen zijn door een vloek van demon Yucurunu die de oudere inwoners ziek maakt. Aan Ainbo om de vloek te stoppen, waarbij zij hulp krijgt van twee woudgeesten, een magische pijl en de gigantische schildpad Motelo Mama, die Ainbo op pad helpt om een cruciaal stuk maansteen te vinden waarmee de demon verslagen kan worden. De Nederlandse kijker veert op als blijkt dat de demon een behekste Hollander is die van gedaante kan wisselen. Deze De Wit (ingesproken door Thom Hoffman) is eigenlijk uit op het goud van de Amazonebewoners. Die koloniale Nederlanders ook, altijd uit op jatten! Dat Ainbo zelf ook flink steelt, onder meer uit Vaiana, is dan wel ironisch.

De DreamWorks animatiefilm Spirit Ongetemd is het vervolg op Spirit: Stallion of Cimarron (2002) en de Netflix-serie (Spirit Riding Free). Na een onfortuinlijk incident wordt de rebelse Lucky naar haar vader Jim gestuurd, met haar tante als chaperonne. Na de dood van zijn stuntpaardrijdende vrouw Milagro is Jim in Miradero blijven wonen, een grensstadje in het Wilde Westen. Op de reis ernaartoe maakt Lucky kennis met de wilde mustang Spirit en zijn familie. Een kudde paarden waar een schurk ook zijn oog op heeft laten vallen: die leveren op de paardenmarkt flink wat op. We zien hoe Lucky vriendinnen maakt, langzaam het vertrouwen van Spirit wint en hem zelfs temt. Maar als de paarden gevangen worden door de schurk en per trein vervoerd om verkocht te worden, is het aan Lucky en haar twee vriendinnen om de kudde te bevrijden.

Hoewel ook niet erg origineel is Spirit Ongetemd op alle vlakken beter dan Ainbo: mooier geanimeerd, met interessantere personages en een climax die meer ontroert dan die in Ainbo.

Animatie Ainbo, heldin van de Amazone Regie: Richard Claus, José Zelada. Met de stemmen van: Tara Hetharia, Leo Richardson, Nordin de Moor, Tess van de Hoef, Paula Majoor. In: 113 bioscopen ●●●●● Spirit Ongetemd Regie: Elaine Bogan, Ennio Torresan. Met de stemmen van: Ellen ten Damme, Kees Boot, Stephanie van Eer, Britt Dekker. In: 113 bioscopen ●●●●●