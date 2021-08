Op de Friese camping van de interieur-influencer

Als er niet zo’n kalme sfeer zou hangen, zou je kunnen denken dat je op een klein festival in (de buurt van) Amsterdam bent beland. Wie vakantiepark Het Wylde Pad in Twijzelerheide (Friesland) op loopt, ziet houten vlonders, sfeervolle lichtsnoeren en hippe drankjes (denk: fritz-kola). Hier komen veelal dertigers met hun kinderen om „even te onthaasten”, vertelt eigenaar Rachel van Sas (32).

Wat komt er terecht van de langverwachte zomer? NRC gaat in juli en augustus wekelijks op zoek naar het zomergevoel van 2021.

Ze is bekend als ‘interieur-influencer’ op Instagram (@dehuismuts). In het voorjaar was op Net5 te zien hoe ze – samen met haar man Willem van Sas (33) en beste vriend Martijn Manschot (32) – een oud vakantiepark ombouwde tot de ‘hidden getaway’ Het Wylde Pad. Het is een kleinschalig park met acht huisjes en twee yurts (nomadententen), omringd door groen.

Deze zonnige donderdagmiddag zal er een bohemian fair, een markt met producten in bohemienstijl, worden gehouden op het grote grasveld van het park. Rachel – zwart haar met pony; lange, zwierige rok – coördineert de opbouw. Willem – knotje, baard, tatoeages – maakt een kampvuur. Vanaf het terras klinkt zacht loungemuziek. Een paar kinderen spelen op de speeltoestellen bij het grasveld. De meeste gasten zitten nog in of bij hun huisje of tent.

Sake Elzinga

De eerste helft van de zomer is al voorbij, maar het lijkt erop dat de langverwachte summer of love er niet meer van gaat komen, nu in Nederland bijna geen festivals mogen worden gehouden en clubs gesloten blijven. „Heel eerlijk, ik vind het voor iedereen heel sneu”, zegt de Amsterdamse Floor (35) bij de veranda van het vakantiehuisje waarin ze met haar gezin vertoeft. Omwille van haar privacy wil ze, net als anderen in dit artikel, niet met haar naam in de krant. „Zelf heb ik er niet zoveel last van; ik ben hoogzwanger en heb twee kleine kinderen.” Haar man Harmen (41): „Gelukkig is de meeste horeca open. Even een koffietje halen, even buiten de deur lunchen, dat had ik zo gemist.”

Bovendien, zegt Harmen, waan je je hier ’s avonds, als de kinderen in bed liggen, op een festival. En niet alleen vanwege het decor. „Leuke mensen, leuke muziek, biertjes, en dan tot diep in de nacht doorgaan. De avonden hier doen me denken aan de periode dat ik drie keer per week tot het gaatje ging.”

Kaarsen, kussens en kaas

Floor en Harmen zetten koers naar de markt die inmiddels is opgebouwd, en meer gasten slenteren die kant op. De mannen halen bier voor elkaar. De vrouwen bewonderen jurken die bijzonder veel lijken op de jurken die ze al aan hebben. Ook te koop: kaarsen, kussens, en kaas. In de schaduw van een boom staat een tafel waar sieraden gemaakt kunnen worden. „Lekker sfeertje, hè”, merkt iemand op.

Hier is het alsof corona niet bestaat, zeggen de gasten. Niet in de laatste plaats omdat de mobiele telefoon minder wordt gebruikt om het nieuws te checken en meer om foto’s van de kinderen te maken. ’s Avonds bij het kampvuur is de pandemie nauwelijks een gespreksonderwerp.

Het nieuws van de laatste tijd baart de Amstelveense Bregje (35) zorgen. En niet alleen coronanieuws. „Peter R. de Vries, het klimaat. Soms denk ik: waar gaat de wereld heen? Welke toekomst hebben mijn kinderen?” Gelukkig kan ze hier in Friesland haar zorgen wat laten varen. Als de coronamaatregelen het toelaten gaat Bregje later deze zomer met het gezin naar Ibiza, waar zij en haar partner een huis hebben.

Rachel heeft op het marktje een Perzisch kussen gekocht voor in één van de yurts. De verkoopster wil graag een foto maken van het kussen in de yurt, voor op het Instagramaccount van haar winkel. Als mensen op Instagram zien dat een interieur-influencer een aankoop bij de winkel heeft gedaan, kan dat de verkoop ten goede komen, is de gedachte. Marije Kamphuis (30) uit Oldenzaal, die deze week samen met haar vriend in de yurt slaapt, is de beroerdste niet en stelt haar tijdelijke onderkomen beschikbaar voor een bescheiden fotoshoot. Ook het interieur van de yurt heeft een hippe uitstraling: veel hout, een Chesterfieldbank. Op de salontafel ligt het boek Mom, you got this, over positief opvoeden. Het is geschreven door Rachel, die twee kleine kinderen heeft en naast interieur-influencer ook momfluencer is.

Sake Elzinga

Dat boek heeft Marije meegenomen van thuis, vertelt ze op het terras van Het Wylde Pad. In tegenstelling tot veel van de vrouwen op het vakantiepark draagt ze geen jurk of rok met bohemienprint, maar een broek met wijde pijpen in zo’n print. „Ik volg Rachel al best wel lang, dus toen ik hoorde dat ze Het Wylde Pad was begonnen, wilde ik heel graag een kijkje nemen in deze kleine fantasiewereld.” Naar het buitenland op vakantie zag Marije bovendien niet zitten vanwege corona.

Willem heeft de barbecue aangestoken. Een Fries muziekduo geeft een optreden. De zangeres zet ‘I am sailing’ van Rod Stewart in. Had Marije niet gehoopt dat ze deze zomer niet bang hoefde te zijn voor code rood? „Ik had me al ver voor de zomer neergelegd bij het idee van een vakantie in Nederland. Als je geen verwachtingen hebt, kan het alleen maar meevallen.”