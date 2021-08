Topman gamebedrijf Activision Blizzard weg na aantijgingen van onveilige werkomgeving

Een topman van gameproducent Activision Blizzard is dinsdag opgestapt na aantijgingen van discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer. J. Allen Brack, de directeur van de entertainmentafdeling van het bedrijf achter onder meer het spel World of Warcraft, zal intern worden opgevolgd. Dat meldt persbureau AP dinsdag. De divisie die Brack leidde, is „een broedplaats” van „intimidatie en discriminatie van vrouwen”, stelde een openbaar aanklager afgelopen maand in een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf. Of Brack dinsdag is opgestapt vanwege de mogelijk onveilige werkomgeving is overigens niet duidelijk.

Brack is sinds 2006 werkzaam voor Blizzard en sinds 2018 afdelingsdirecteur van het in Santa Monica gevestigde bedrijf. In de periode dat hij voor het bedrijf werkzaam was, zouden meerdere werknemers zijn vertrokken vanwege seksuele intimidatie en seksisme op de werkvloer, bleek afgelopen maand uit de aanklacht van justitie. Vrouwelijke werknemers kregen volgens de openbaar aanklager „voortdurend” te maken met seksuele intimidatie en zouden minder salaris en bonussen hebben ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Brack zou in 2019 al hebben geweten van de onveilige werksfeer maar zou hebben verzaakt hier verandering in te brengen. In welke jaren de intimidatie precies plaatsvond, is niet duidelijk.

‘Studentenverenigingencultuur’

Naar aanleiding van de rechtszaak stuurde de bestuursvoorzitter van Activision, Bobby Kotick, onlangs een brief naar werknemers, zo meldt persbureau AP. Daarin stond dat het bedrijf „snel actie” zou ondernemen om „het medelevende, zorgzame bedrijf te zijn waarvoor je kwam werken en om een veilige omgeving te garanderen”. Kotick schreef verder dat er binnen het bedrijf geen plaats is voor discriminatie, intimidatie „of ongelijke behandeling van welke aard dan ook”.

De staat heeft het bedrijf afgelopen maand voor de rechter gesleept vanwege de „studentenverenigingencultuur” op de werkvloer. Activision Blizzard Inc. is een Amerikaanse beursgenoteerde gameproducent met zo’n 9.500 werknemers. Het bedrijf geeft onder meer de videogames Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush Saga uit.