Toch op vakantie naar Marokko, ondanks avondklok

De avondklok? Het leek alsof mensen er lak aan hadden, zegt Hajare Ait Ouaba vanaf haar vakantieadres in Khénifra. „Om 23.00 uur liep iedereen nog buiten. Maar op een gegeven moment roepen politiebusjes je op om naar huis te gaan en om middernacht is het ook echt stil. Het enige verschil is dat dit nu twee uur eerder gaat gebeuren.”

Sinds dinsdag begint de avondklok in Marokko twee uur eerder. Vanaf 21.00 uur zijn verplaatsingen buitenshuis verboden. Overdag is reizen tussen de grote steden alleen toegestaan voor gevaccineerden en voor medische noodgevallen.

De aanscherping van de coronamaatregelen is een reactie op een sterke toename van het aantal besmettingen in het land. Op de coronatracker van The New York Times steeg het aantal gevallen in Marokko in de laatste twee weken met 235 procent, naar 7.492 nieuwe besmettingen en 39 doden per dag. Tot voor kort kwam het aantal nieuwe besmettingen niet boven de duizend per dag. Meer dan een kwart van de bevolking (28 procent) is volledig gevaccineerd.

De nieuwe maatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor Marokkaanse Nederlanders die op vakantie in Marokko zijn.

Ongeruste meldingen

Binnenblijven terwijl de zon nog schijnt, dat valt niet mee, zegt Abdoel Menebhi van kenniscentrum Emcemo. „Om 21.00 uur schijnt de zon nog in Marokko. Als je dan met een grote familie in een klein huisje moet gaan zitten, is dat best moeilijk.”

Bij Emcemo, dat met een speciale telefoonlijn vakantiegangers ondersteunt, komen veel ongeruste meldingen binnen, zegt Menehbi. Hij heeft begrip voor de maatregelen, maar noemt de uitvoering en informatievoorziening „een beetje chaotisch”. „Er is veel verwarring. Kunnen we nog terug? Kunnen we nog wel gaan? Eigenlijk is de vakantie nu voorbij, met deze avondklok.” Mensen vrezen dezelfde situatie als vorig jaar, toen reizigers wekenlang vastzaten in Marokko.

Juist omdat het land lange tijd op slot zat, was de ‘heropening' per half juni zeer welkom voor veel Marokkaanse Nederlanders. Ook omdat door een koninklijk bevel de ticketprijzen omlaag gingen. Hoeveel van de ruim 400.000 Marokkaanse Nederlanders gewoonlijk in de zomer naar Marokko gaan is onbekend. Het CBS houdt veel bestemmingen apart bij, maar Marokko zit daar niet bij.

Ook vóór de nieuwe maatregelen golden al beperkingen voor reizen naar Marokko. Voor Nederland is bijna het hele land oranje, dus alleen voor ‘noodzakelijke reizen’. De gangbare route over weg en water is afgesloten, omdat de veerboot tussen Spanje en Marokko niet vaart. De veerdiensten vanuit Marseille en Genua zijn zeer prijzig. In Marokko waren feesten en bijeenkomsten van meer dan vijftig mensen al verboden sinds 23 juli.

Amper mondkapjes

Onveilig heeft ze zich geen moment gevoeld in Marokko, zegt Ait Ouaba. „Maar toen ik aankwam, schrok ik wel van de drukte. Er wordt weinig afstand gehouden. Mondkapjes zie ik ook amper, al zijn ze in publieke binnenruimtes wel verplicht. Ik mijd de drukte en als ik de boulevard op loop, zet ik een mondkapje op. Daar ben ik wel een paar keer op aangesproken door mensen die dat onnodig vinden.”

Verder heeft ze weinig te klagen, zegt de 33-jarige uit Alkmaar. „Ik ben net nog snel naar de hammam geweest, omdat die dicht moet. Verder is het hier heerlijk. Al voelt het wel anders dan normaal. Er zijn heel weinig Europese kentekens, bijvoorbeeld. En ik hoor weinig andere talen.”

Nog een paar dagen en dan vliegt Mohamed Bouzia (44) uit Haarlem terug naar Nederland. Hij is naar Marokko afgereisd om zijn moeder te zien en probeert daaromheen ook uitstapjes te maken. Naar het strand bijvoorbeeld. Hij zit in een dorpje vlakbij Al Hoceima, in het noorden van het land. „Als je hier bent, merk je weinig van de regels. Het is op bepaalde stranden wel druk, het binnenlandse toerisme is sinds vorige maand namelijk ook weer actief. De politie grijpt soms in om ruimte te creëren tussen de strandgangers.” Maar wie de steden en drukke locaties ontwijkt, kan volgens Bouzia zonder problemen een mooie vakantie hebben bij familie.

Van de coronamaatregelen hebben ze vooral in de steden last, denkt hij. „Daar worden de regels wat strakker nageleefd.” Van de vroegere avondklok verwacht hij weinig last te hebben. „Na negen uur kun je niet echt meer reizen, dus je moet op tijd terug zijn. Maar verder is hier in het dorp weinig politie. Ik kan gewoon met de buren of vrienden voor de deur een kop koffie drinken.”

Bang dat de grenzen van Marokko weer sluiten, is Bouzia niet. Vorig jaar waren er maandenlang geen vluchten tussen Marokko en Nederland mogelijk. Al is hij wel voorbereid op vakantie gegaan: „Ik heb mijn laptop meegenomen voor het geval dat. Dan kan ik vanaf hier in ieder geval blijven werken en mijn tijd nuttig besteden.” Toch verwacht hij niet dat het zo ver komt. „En anders kun je nog naar andere Europese landen vliegen. De vorige keer waren er nog steeds vluchten beschikbaar naar Frankrijk.”

Younes Moucharaf (42) uit Amsterdam heeft een ticket geboekt om naar Casablanca te vliegen. „Ik heb getwijfeld of ik wilde gaan, maar toen Marokko het luchtruim opende voor andere landen, dacht ik: het zal wel goed zijn. Ze zullen het niet opnieuw dichtgooien.” Hij heeft zijn familie al tweeënhalf jaar niet gezien en besloot op een gegeven moment gewoon een datum te prikken om te gaan, al blijft het onzeker of de reis kan doorgaan. „Met een avondklok kan ik leven, dan kan ik overdag mijn activiteiten uitvoeren. Het is geen volledige lockdown.”

De huidige ontwikkelingen volgt hij op de voet. „Omdat ik er een belang bij heb”, lacht hij. „Maar ook uit nieuwsgierigheid, omdat ik van Marokkaanse komaf ben.”

Nog een week en dan keert Ait Ouaba terug naar huis. Ze is niet meer bang dat ze door een lockdown vast komt te zitten in Marokko. „Het kan, Marokko is ontzettend onvoorspelbaar. Maar zelfs de koning riep iedereen op om naar Marokko te komen. Het valt dan niet te verkopen om opeens de grenzen weer te sluiten.”