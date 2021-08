Tien medewerkers Schiphol in verband gebracht met drugssmokkel

Tien medewerkers werkzaam op Schiphol worden verdacht van betrokkenheid bij een grootschalige drugssmokkel. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee dinsdag. In totaal worden dertien mensen verdacht van witwassen en/of het binnensmokkelen van harddrugs, zeven van hen zijn de afgelopen weken ook gearresteerd. De marechaussee kon niet zeggen hoeveel van de zeven gearresteerden op Schiphol werkzaam zijn. De zes verdachten die niet zijn aangehouden, zijn wel door de autoriteiten verhoord.

De groep wordt in verband gebracht met een vondst van 321 kilo cocaïne in een vliegtuig uit Ecuador, die in mei werd onderschept. De drugs hadden een straatwaarde van 16 miljoen euro. Het verdachte personeel is werkzaam bij een bedrijf op Schiphol en is hierdoor in het bezit van een speciale medewerkerspas. Om welk bedrijf het gaat, wil de marechaussee niet kwijt.

De verdachten kwamen in beeld dankzij verschillende opsporingsmethodes, na een tip van het Openbaar Ministerie. Een speciaal rechercheteam tapte onder meer telefoons af en ontcijferde versleutelde data. Dit onderzoek leidde ook tot de onderschepping van het vliegtuig. Het rechercheteam bestaat uit de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Douane.

Deze zaak is uitzonderlijk, zegt een woordvoerder van de marechaussee. Volgens hem gebeurt het „een aantal keer per jaar” dat een medewerker op Schiphol „betrokken blijkt bij criminele activiteiten”. „Maar in dit geval gaat het wel om erg veel medewerkers, en bovendien een grote partij drugs. Een straatwaarde van 16 miljoen euro in één vliegtuig, dat zien we op Schiphol niet vaak.” De marechaussee sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen zullen volgen.