Schadeloket Groningen maakt 368.000 euro over naar de verkeerde bankrekeningen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft 368.000 euro die bedoeld was voor gedupeerden met aardbevingsschade overgemaakt naar verkeerde bankrekeningen. Dat bevestigt een woordvoerder van het schadeloket dinsdag na berichtgeving van RTV Noord. De mensen die eigenlijk recht hebben op het geld, krijgen dit „zo snel mogelijk” alsnog overgemaakt.

In totaal is naar 28 bankrekeningen onterecht geld overgemaakt door het IMG. Het gaat om gemiddeld iets meer dan 13.000 euro. Dit geld was bedoeld voor het herstel van woningen die door aardbevingen als gevolg de gaswinning in Groningen beschadigd zijn geraakt.

De mensen die onterecht een bedrag hebben ontvangen, hadden niet zelf een aanvraag lopen bij het schadeloket. Zij worden persoonlijk benaderd en het geld wordt teruggevorderd door het IMG. Hoe de fout heeft kunnen ontstaan, wordt volgens de woordvoerder nog onderzocht.