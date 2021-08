Rabobank komt met compensatie voor klanten die te hoge rente betaalden

Rabobank is van plan om de klanten die een te hoge rente hebben betaald over hun doorlopende kredieten financieel te compenseren. De bank gaat in de komende maanden uitzoeken welke consumenten daarvoor in aanmerking komen en hoe zij gecompenseerd gaan worden, zo maakt het bedrijf dinsdag bekend. Tegen het einde van het jaar verwacht Rabobank meer duidelijkheid te kunnen geven over de compensatieregeling.

Sommige klanten met doorlopende kredieten bij de Rabobank hebben te veel rente betaald omdat de bank de marktrente niet volgde en daardoor een te hoog percentage rekende. Volgens de Rabobank gaat het om 15 procent van de consumenten met zo’n doorlopende lening. Het is niet bekend hoeveel klanten dat precies zijn. Ook is niet duidelijk om welke compensatiebedragen het gaat.

Het besluit van de Rabobank om een compensatieregeling op te tuigen, volgt op verschillende uitspraken van het instituut voor financiële klachten Kifid. Dat oordeelde in maart dat ABN Amro te hoge variabele rentes op doorlopende kredieten rekende. ABN en andere banken volgden niet de dalende marktrentes en moesten de consumenten die te veel hebben betaald daarvoor volgens Kifid vergoeden. Hoewel de zaak was aangespannen tegen ABN, schiep de uitspraak ook een precedent voor klanten van andere banken.