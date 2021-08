PSV verslaat FC Midtjylland met 3-0 in voorronde Champions League

PSV heeft de eerste wedstrijd tegen het Deense FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Roger Schmidt zegevierde in Eindhoven met 3-0.

PSV sloeg in het sfeervolle Philips Stadion, dat met ruim 23.000 bezoekers was gevuld, tussen de 19de en 32ste minuut toe. Achtereenvolgens kwamen Noni Madueke, Mario Götze en Cody Gakpo tot scoren. Na de rust liet de dominante thuisclub nog legio kansen op de vierde treffer liggen.

Schorsing

FC Midtjylland miste in Eindhoven door een coronagolf in de selectie liefst vijf spelers. Verdediger Juninho kreeg op de dag van de wedstrijd van de UEFA te horen dat hij nog een schorsing moet uitzitten, die hij eerder in Brazilië had opgelopen.

De return is volgende week dinsdag in Herning in Denemarken. De winnaar van het tweeluik speelt in de play-offs van de Champions League tegen Spartak Moskou of Benfica. (ANP)