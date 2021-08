Onderzoek: gouverneur Cuomo van New York viel zeker elf vrouwen lastig

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Andrew Cuomo, heeft tussen 2013 en 2020 zeker elf vrouwen seksueel lastiggevallen, onder wie overheidsmedewerkers. Dat blijkt dinsdag uit maandenlang onderzoek ingesteld door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James. De werkomgeving rond Cuomo was was „giftig” en „vol angst en intimidatie”, concluderen de onderzoekers op basis van gesprekken met 179 bronnen, onder wie vermeende slachtoffers.

In het rapport staat dat de 63-jarige Cuomo zich jarenlang zou hebben schuldig gemaakt aan seksueel wangedrag. Daarbij zou hij, vooral jonge, vrouwen tegen hun wil hebben betast, gekust en geknuffeld en „ongepaste opmerkingen” hebben gemaakt. Ook zou hij „wraak” hebben genomen op zeker één oud-werknemer die haar verhaal openbaarde door haar in „diskrediet” te brengen. Met zijn misdragingen heeft Cuomo meerdere wetten overtreden, aldus de onderzoekers.

Duizenden documenten

Het onderzoek naar Cuomo werd afgelopen maart ingesteld nadat meerdere vrouwen hem beschuldigden van seksueel wangedrag. De conclusies in het rapport zijn gebaseerd op gesprekken met onder andere vermeende slachtoffers en overheidsmedewerkers. Ook zijn ruim 74.000 documenten, e-mails en foto’s als bewijsmateriaal beoordeeld. Naast stafmedewerkers, zou Cuomo ook vrouwen buiten de overheid hebben lastiggevallen.

De gouverneur zelf heeft de aantijgingen van seksueel wangedrag overigens meermaals ontkend en spreekt van een lastercampagne. Zijn functie weigert hij wegens de verdenkingen neer te leggen, ondanks eerdere oproepen daartoe van onder andere de Democratische senatoren Chuck Schumer en Kirsten Gillibrand.