Moeder van ‘containerbaby’ kan jarenlange celstraf krijgen

Het leek erop dat het een onopgeloste zaak zou blijven. Het inmiddels zesjarige meisje dat nu onder de hoede is van haar adoptieouders zou er nooit meer achter komen wie haar biologische moeder is, en waarom zij haar destijds als baby in een ondergrondse afvalcontainer achterliet. Tot dinsdag, toen bekend werd dat de moeder aangehouden is in Duitsland, op verdenking van poging tot kindermoord. Na bijna zeven jaar.

De vrouw werd al medio april in Duitsland opgepakt en ongeveer een maand later overgeleverd aan de Amsterdamse politie. De vingerafdrukken van de 31-jarige vrouw werden recentelijk opgenomen in een Duitse databank, en bleken te matchen met de vingerafdrukken die destijds werden gevonden. Het Openbaar ministerie heeft gewacht met het bekendmaken van de ontwikkelingen omwille de privacy van het kind.

Huilgeluiden

De baby werd eind oktober 2014 achtergelaten in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam Slotermeer. Een omstander hoorde ’s nachts zachte huilgeluiden uit de afvalbak komen en waarschuwde de politie. Daarop wist de brandweer het meisje levend te bevrijden. Ze was gezond, aangekleed en had nog een speentje in haar mond. Haar leeftijd werd tien tot twintig dagen geschat. Het kind werd later geadopteerd en maakt het momenteel goed, aldus de politie.

De vrouw heeft recentelijk in Duitsland een onbekend strafbaar feit gepleegd, waarna haar vingerafdruk werd afgenomen. Via een internationale database bleek de afdruk overeen te komen met de sporen die destijds op de tas van de baby zaten. Uit dna-onderzoek bleek vervolgens dat de vrouw de moeder van het kind is. Het is onbekend of het kind en haar adoptieouders meewerkten aan het onderzoek, of dat het dna-materiaal ten tijde van de vondst van de baby is opgeslagen. Het OM bevestigt dat de verdachte in 2014 in de buurt van de container woonde.

De vrouw moet dinsdag 17 augustus voor de rechter verschijnen op verdenking van poging tot kindermoord. Mogelijk wordt er dan meer bekend over het onderzoek en de moeder. De maximale gevangenisstraf voor kindermoord is negen jaar, bij een poging gaat daar ongeveer een derde vanaf.

Ondanks grootschalig onderzoek wist de politie in de jaren na de vondst van de baby niet te achterhalen waar de vrouw was. De politie ging er, op basis van een krasje en een pleister op de hiel, van uit dat de baby een hielprik had gehad, en dus door een arts was gezien. Een oproep aan de medische wereld haalde weinig uit; sommige artsen beriepen zich op het medisch beroepsgeheim. Ook werden foto’s van het kind verspreid, omdat zij opvallende (moeder)vlekken had, een vergaande maatregel.

Ondertussen ging de politie volgens een reconstructie van het Noordhollands Dagblad uit februari langs zevenhonderd huishoudens die dezelfde oktober gezinsuitbreiding hadden gehad, maar tevergeefs. Dna van de moeder kwam nog niet voor in politiesystemen, en uit zogeheten isotopenonderzoek bleek alleen dat de moeder in de buurt van Nederland moest zijn geweest; ze had water gedronken waarvan ze de isotopen had doorgegeven aan het kindje.

Een vader uit Deventer begon een inzamelingsactie waar onder anderen caberatier Najib Amhali en zanger René Froger aan bijdroegen. Zo heeft het kind in ieder geval een studiefonds van duizenden euro’s.