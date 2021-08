Moeder ‘containerbaby’ na zeven jaar opgepakt

Na bijna zeven jaar heeft de Amsterdamse politie een vrouw gearresteerd die ervan wordt verdacht haar pasgeboren baby in een container te hebben gegooid. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. De vingerafdrukken van de 31-jarige vrouw werden recentelijk opgenomen in een Duitse databank, en bleken te matchen met de vingerafdrukken die destijds op de tas werden aangetroffen waarin de baby werd gevonden. De vrouw werd medio april in Duitsland opgepakt en ongeveer een maand later overgeleverd aan de Amsterdamse politie.

De baby werd in oktober 2014 achtergelaten in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam Slotermeer. Een omstander hoorde huilgeluiden uit de container komen en waarschuwde de politie. Daarop wist de brandweer het meisje levend te bevrijden. Haar leeftijd werd op enkele weken oud geschat. Ondanks grootschalig onderzoek wist de politie destijds niet te achterhalen waar de baby vandaan kwam. Het inmiddels zes jaar oude kind werd uiteindelijk geadopteerd en maakt het momenteel goed, aldus de politie.

De vrouw heeft recentelijk in Duitsland een onbekend strafbaar feit gepleegd, waarna haar vingerafdruk werd afgenomen. Na een internationale check bleek de afdruk overeen te komen met de sporen die destijds op de tas van de baby zaten. Uit dna-onderzoek bleek vervolgens dat de vrouw de moeder van het kind is. Zij woonde in 2014 in de buurt van de container. Over haar identiteit maakt het OM niets bekend, in verband met de privacy van het meisje. De vrouw moet in augustus voor de rechter verschijnen op verdenking van poging tot kindermoord.