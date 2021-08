Misverstand doet leven in farce ‘Le meilleur reste à venir’

De een is een levensgenieter, de ander een bangelijke zenuwpees. De een gaat dood en de ander leert leven. En dan is er ook nog een misverstand. Arthur en César zijn jeugdvrienden die door een ongelukkig toeval weer een tijdje op elkaar zijn aangewezen in de Franse farce Le meilleur reste à venir (‘het beste komt nog’).

Al hun ondeugden en gebreken passeren via een vuurgevecht van spitsvondige dialogen de revue, terwijl ze een bucketlist afwerken die misschien meer bij de een dan bij de ander hoort. Het razende tempo waarin dit in de eerste helft van de film gebeurt is aangenaam en grappig. Natuurlijk is het onderwerp te ernstig om elke emotie achter verbale virtuositeit te verschuilen, daar komen de mannen – van de generatie die het toch al niet zo met gevoelens opheeft – uiteindelijk wel achter.

Jammer dat ook de makers niet zoveel met psychologie hebben, en dat daardoor het tweede deel van de film meer bezig is met plotlijntjes aan elkaar knopen dan een echte interesse in z’n hoofdpersonages heeft.

Tragikomedie Le meilleur reste à venir Regie: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte. Met: Fabrice Luchini, Patrick Bruel. In: 37 bioscopen ●●●●●