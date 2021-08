Jeugdorkest Nederland speelt energiek en dynamisch, vol geslaagde solopartijtjes

Een bijzondere klank geeft het, een groot symfonieorkest in het voormalig zendstation Radio Kootwijk. Het gebouw geeft een boost aan het middenregister, dat er wollig en warm van wordt en zo over je heen komt rollen. Dat gaat wel ten koste van de lage tonen, waarvan je de aanzet nauwelijks hoort. In het opdrachtwerk Off to the races van Guus Janssen, doorspekt met tromroffels, drongen alleen de hoge snaredrums door. De jongen die op een lagere trom speelt met minstens evenveel kracht lijkt wel een mimespeler. In de chaos is moeilijk een lijn te vinden, maar dat schijnt precies de bedoeling. Geslaagd.

Met uitzondering van de blazers draagt iedereen van het Jeugdorkest Nederland een mondkapje; zelfs solist Hannes Minnaar in een wat mathematische uitvoering van het Pianoconcert van Maurice Ravel. Hij zet de noten, zeker in het tweede deel, zakelijk achter elkaar. Dat is een slimme zet in deze wollige akoestiek, maar het haalt net niet de fijngevoeligste kant van het orkest naar boven.

Het is de dromerige Sheherazade van Nikolaj Rimski-Korsakov die het echte kippenvel bezorgt. Wat een – met anderhalf jaar pandemie en nauwelijks repetitietijd in het achterhoofd – fenomenale uitvoering voor zulke jonge musici (14-21). Energiek en dynamisch, vol geslaagde solopartijtjes langs alle blazers, met als onbetwist hoogtepunt de geweldige solistische mijmeringen van concertmeester Luna van Leeuwen. Vooruit, het had in de crescendo’s soms een tikkeltje spannender gekund, het derde deel misschien iets romantischer, maar kom, spanning en romantiek zijn niet-essentieel wordt deze leeftijdsgroep al anderhalf jaar verteld. In plaats daarvan krijgen we een vierde deel dat nauwelijks nog een ‘Feest in Bagdad’ te noemen is, maar een wilde actiefilmachtervolging wordt met koper als geweerschoten en fluiten als wervelwinden door de snelheid. Een reusachtige prestatie.

Jeugdorkest Nederland onder leiding van Jurjen Hempelin het voormalig zendstation Radio Kootwijk. Foto Veerle Bastiaanssen

Klassiek Jeugdorkest Nederland met Hannes Minnaar o.l.v. Jurjen Hempel Gezien: 2/8, voormalig zendstation Radio Kootwijk, onderdeel NJO Muziekzomer. Tournee t/m 5/8. Inl: Jeugdorkest.nl Off to the races & Pianoconcert van Ravel ●●●●● Sheherazade ●●●●●