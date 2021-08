Hof bevestigt: Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen

Reisorganisatie Sunweb kan niet worden gedwongen branchegenoot Corendon alsnog over te nemen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald. De twee partijen sloten in 2019 een koopovereenkomst voor 146 miljoen euro, maar in november 2020 trok Sunweb zich terug omdat Corendon niet aan alle voorwaarden zou hebben voldaan. Corendon wil dat de overname wel doorgaat. Het verloor een kort geding en ging in hoger beroep.

Volgens Sunweb kon Corendon niet garanderen dat voor luchtvaartmaatschappij Corendon Dutch Airlines na de overname geen nieuwe exploitatievergunning aangevraagd hoefde te worden, zoals in het koopcontract was afgesproken. Een nieuwe aanvraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou extra kosten met zich meebrengen. De rechter volgde Sunweb in deze argumentatie, omdat Corendon geen schriftelijke bevestiging van de ILT kon overleggen.

In december vorig jaar stelde de kortgedingenrechter nog dat het wel degelijk aannemelijk was dat de ILT deze vergunning zou handhaven. Toch wees de rechter het verzoek van Corendon af, volgens haar omdat de gevolgen van een gedwongen overname voor de „continuïteit” van het fusiebedrijf „niet te overzien” zouden zijn. Dat had alles te maken met de moeilijke financiële omstandigheden in de reiswereld, die hard is getroffen door de coronacrisis.

