Ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad overleden aan gevolgen schietpartij

De voormalige profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) is dinsdag overleden aan de verwondingen die hij zondag opliep bij een schietpartij in Amsterdam. Belgische agenten hebben maandag een verdachte aangehouden. Het schietincident vond zondagochtend plaats in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost, waar een feest aan de gang was. Hoefdraad raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De verdachte, een 34-jarige man, werd maandagavond volgens de politie „in een plaatsje vlak bij de grens met Nederland” gearresteerd. Totdat hij wordt overgeleverd aan Nederland zit hij in België vast. De toedracht van het schietincident is nog niet duidelijk. Meerdere media schrijven dat Hoefdraad zou hebben geprobeerd een ruzie te sussen door „ertussen te springen”.

Blunder politie

Het Amsterdamse korps blunderde op maandag door te schrijven dat het slachtoffer al was overleden, terwijl dat toen nog niet het geval was. De politie kwam vier uur na het oorspronkelijke bericht met een rectificatie.

Hoefdraad begon zijn voetbalcarrière in de jaren negentig als jeugdspeler van Ajax, waarna hij in 2007 debuteerde bij RKC Waalwijk. In de daaropvolgende jaren speelde de Amsterdammer onder meer voor Almere City, Telstar en SC Cambuur. Komend seizoen zou Hoefdraad aan de slag gaan bij de Amsterdamse amateurclub ASC de Volewijckers.