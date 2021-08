Het aantal passagiers dat het vliegtuig neemt, krabbelt de laatste maanden weer op. 3,9 miljoen mensen gingen in het tweede kwartaal van 2021 met het vliegtuig vanaf en naar een van de vijf luchthavens in Nederland. Dat zijn er ruim vier keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal ligt nog steeds ver onder het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

IMF presenteert steunpakket van 650 miljard dollar

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft maandag een steunpakket van 650 miljard dollar (547 miljard euro) goedgekeurd om de financiële gevolgen van de coronapandemie in de hele wereld te beperken. Het is het grootste bedrag sinds de oprichting van het IMF in 1944.

IMF-directrice Kristalina Georgieva spreekt in een verklaring van „een prik in de arm voor de wereld”. Volgens haar gaat het alle landen in de wereld helpen in hun herstel op de lange termijn. Ze noemt in het bijzonder kwetsbare landen, die zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis. Van het bedrag gaat 275 miljard dollar naar opkomende economieën en armere landen.