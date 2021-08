Britse marine waarschuwt voor mogelijke scheepskaping in Golf van Oman

De Britse marine heeft schepen rond Fujairah in de Golf van Oman dinsdag opgeroepen extra voorzichtig te zijn vanwege een mogelijke kaping van een schip voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de Britse omroep BBC.

Volgens verschillende media is zeker één schip in de Golf van Oman gekaapt. Het zou gaan om het onder Panemese vlag varende schip Asphalt Princess, melden onder meer de Britse krant The Times en persbureau Reuters. Acht of negen gewapende mensen zouden dit vaartuig hebben geënterd. Het schip zou cement hebben vervoerd en voor zover bekend geen Britse opvarenden hebben gehad. Volgens Reuters is het vaartuig in beslag genomen door troepen gesteund door Iran.

De Britse autoriteiten doen onderzoek naar de mogelijke kaping, maar hebben zelf niet meer details bekendgemaakt over het incident of het schip. De Iraanse Revolutionaire Garde ontkent betrokken te zijn bij een kaping. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de vermoedens over een mogelijk incident op Twitter „uiterst verdacht” en schrijft klaar te staan om hulp te bieden „in geval van maritieme ongevallen”.

Aanval op olietanker

Eerder deze maand was het al onrustig in de Golf van Oman. Vorige week kwamen twee bemanningsleden om het leven bij een aanval op een olietanker. De Mercer Street, die wordt geëxploiteerd door een Britse maatschappij en eigendom is van de Israëlische miljardair Eyal Ofer, zou doelwit zijn geweest van een drone. Er is nog geen verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval, hoewel Israël, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vermoeden dat Iran erachter zit. Iran ontkent een rol te hebben gespeeld, hoewel Teheran eerder soortgelijke drones heeft gebruikt bij aanvallen.

De Golf van Oman verbindt de Arabische Zee met de Straat van Hormuz, een belangrijke internationale scheepvaartroute. Afgelopen januari ging het ook daar mis. Gewapende troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde bestormden een Zuid-Koreaanse tanker en dwongen het schip om van koers te veranderen en naar Iran te reizen. In 2019 was er sprake van een soortgelijk incident. Het Iraanse leger nam toen een Britse olietanker in beslag en dwong het van koers te veranderen vanwege het „niet naleven van de zeevaartwetgeving”.