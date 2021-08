Bosbranden rukken op richting Athene, duizenden Grieken gevlucht

Duizenden Grieken zijn hun woningen in een noordelijke voorstad van Athene dinsdag ontvlucht vanwege oprukkende bosbranden. Dat melden internationale persbureaus. Met name de Atheense voorstad Acharnes, die ruim 100.000 inwoners telt en op zo’n vijftien kilometer afstand van het centrum van Athene ligt, wordt bedreigd door het vuur in het nabijgelegen Tatoi-bos. Zeker vijfhonderd brandweerlieden zouden ingezet zijn tegen het vuur nabij Acharnes, vermoedelijk de ergste van de 81 bosbranden die Griekenland het afgelopen etmaal teisterden.

„Het is een grote brand en het zal veel werk vergen om dit onder controle te krijgen”, zei George Patoulis, gouverneur van het schiereiland Attica, waarin Athene ligt. „Het gebied kent dichte bebossing en het is erg uitgedroogd door de hittegolf, dus de omstandigheden [om het vuur te blussen] zijn moeilijk.” Het kwik ligt al dagen rond de 41 graden Celsius in de Griekse hoofdstad en de bosbranden zouden ervoor hebben gezorgd dat over delen van Athene rookwolken hangen.

Zuid-Europa wordt sinds vorige week geteisterd door extreme hitte, droogte en bosbranden. Volgens de Griekse autoriteiten maakt het land de ergste hittegolf sinds 1987 door. In Turkije overleden sinds woensdag zeker acht mensen als gevolg van de branden, die met name de zuidelijke kust teisterden. De Turkse brandweer bestreed dinsdag nog negen branden in de provincies Antalya en Mugla. Vuur raakte ook het zuiden van Italië. Met name in de regio’s Sicilië, Apulië en Calabrië werd de brandweer ingezet om bosbranden te blussen.