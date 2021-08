Terloops meld ik mijn man dat ik een afspraak heb gemaakt bij Beter Horen om mijn gehoor te laten testen. Mijn echtgenoot, niet wars van wat stekelige opmerkingen, heeft een beter idee. „Beter luisteren.”

