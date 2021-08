We hollen massaal naar de waxsalon, terwijl er niets natuurlijker is dan haar

Na de Olympische Spelen van 1992 besloot ik topsporter te worden. Ik was 7 en een gouden plak op het onderdeel ritmische gymnastiek leek me haalbaar. Een vriendinnetje hielp me uit de droom: voor gymnastiek moest je lenig zijn. En dus verlegde ik mijn ambities naar snelwandelen. Als ik íéts kon, was het dat. Elke dag liep ik immers in hoog tempo naar school. Maar toen ik een echte snelwandelaar zag, stopte ik met dromen. Met dat rare loopje zou ik geen indruk maken op die leuke jongen uit mijn klas.

Maandag laaide mijn innerlijke olympische vuur weer even op, bij de finish van Sifan Hassan op de 5.000 meter. Verder voelen de Spelen dit jaar vooral wrang. Atlete Kristina Timanovskaja die onder dwang haar Wit-Russische team verliet na kritiek op de coaches. Turnster Simone Biles die heldenmoed toonde door open te zijn over haar mentale problemen, maar werd neergesabeld door tv-presentator Piers Morgan.

En dan zijn er nog de sportkledingrellen, op de Spelen en daarbuiten. Extra ruime badmutsen voor vrouwen met volumineus haar: verboden. De ‘te lange’ bikinibroekjes van de Noorse beachhandbalsters op het EK: 150 euro boete per persoon. Nog nooit was ik zo blij géén topsporter te zijn.

In plaats daarvan wandelde ik met een vriend naar zee, in een tempo dat elke olympische aspiratie ontbeerde. Het landschap veranderde van bos naar struweel naar gras naar kaal zand, en die vegetatieafname deed me denken aan een andere recente rel – die van de Bikinilijn. De zomerse bijnaam voor tram 1, van Den Haag naar Scheveningen Strand.

Volgens een raadslid van GroenLinks was de Bikinilijn seksistisch. Zelf vond ik het een geslaagde woordgrap, maar de ophef illustreert wel onze krampachtige houding ten opzichte van schaamhaar. Ruige bosschages moeten wijken voor kale vlaktes. Hoe hoog zou de boete zijn voor een handbalster of turnster zónder onthaarde bikinilijn?

Vrouwenbladen staan vol met natuurlijke huidverzorging en biologische producten, maar voor onze schaamstreek hollen we massaal naar de waxsalon. Terwijl er niets natuurlijker is dan haar. Sterker nog: in het Engels is beaver een synoniem voor vagina, en als er één dier dichtbehaard is, dan is het de bever, met 24.000 haren per vierkante centimeter.

We houden van aaibare natuur: donzige kuikens, pluizige alpaca’s, harige poezen. Onbehaarde dieren als de naakte blinde molrat en de kwal vinden we eng. Maar waar het ons lijf betreft is haar afstotelijk, en willen we naakte apen zijn.

Eenmaal in zee botste er een kwal tegen me aan en sprintte ik met Sifan Hassan-waardige snelheid het strand op. Later die dag behaalde Simone Biles alsnog een bronzen medaille, en las ik over een nieuwe trend: zwemmen met een zeemeerminstaart. Hopelijk is dat in 2024 een olympische discipline. Met je benen in een staart zeurt niemand over je bikinilijn.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft in de zomer enkele columns op deze plek.