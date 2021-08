Aziatische gameproducenten kelderen op beurs na kritiek Chinese staatsmedia

De koers van bedrijven uit de Aziatische game-industrie op de aandelenmarkten van Hong Kong, Shanghai en Tokio is dinsdagochtend gedaald na forse kritiek van Chinese staatsmedia. Online gaming werd door de staatsmedia getypeerd als „spirituele opium”. De Japanse producent van online spellen Nexon daalde daarop met 8,71 procent op de beurs van Tokio. Ook de waarde van andere Japanse gamebedrijven als DeNA en Bandai Namco Holdings daalden volgens persbureau Reuters.

Andere grote Japanse gameproducenten als Konami Holdings en Ninento zijn in de afgelopen dagen gedaald in koers op de Nikkei-index van Tokio. Ook de waarde van het Chinese Tencent – waar het Nederlandse technologiebedrijf Prosus een belang in heeft – nam af. De vraag is nog of de berichtgeving in de Chinese staatsmedia ook gevolgen zal hebben voor Amerikaanse gamemakers. Videogamereuzen als Electronic Arts, Take-Two Interactive en Activision Blizzard zijn genoteerd aan de beurs in New York, waar de handel dinsdagmiddag weer verder gaat.

Chinese staatmedia stelden dat online games de ontwikkeling van kinderen negatief beïnvloeden. Bovendien zouden de spellen de jeugd vatbaar maken voor een verslaving. Xinhua News Agency omschreef games als „elektronische drugs” voor tieners, studenten en getrouwde koppels. Volgens het staatsbedrijf was vorig jaar de helft van de kinderen bijziend als gevolg van de spellen. De krant stelt dat games „een vernietigende” invloed hebben op een opgroeiende generatie.

Beleggers vreesden daarop dat de Chinese regering de regels voor gameproducten verder zullen verscherpen. In 2019 werd al bepaald dat jongeren onder de achttien jaar niet meer tussen 22.00 uur en 8.00 uur ‘s ochtends online spellen meer mochten spelen. Bovendien geldt voor die groep een tijdslimiet. Desondanks is de invloed van games op het gedrag van de jeugd toegenomen, zo stelt de regering.