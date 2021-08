Aanklager: Cuomo schuldig aan seksueel wangedrag

De coronacrisis maakte een held van Andrew Cuomo, maar zijn wangedrag tegenover vrouwen heeft hem in zwaar weer gebracht. Na een jaar van ongekende populariteit als crisismanager raakte de gouverneur van New York al zijn krediet kwijt door beschuldigingen van seksueel wangedrag. Dinsdag staafde de openbaar aanklager van New York die beschuldigingen met een 165 pagina’s tellend rapport. Daarin zijn klachten van negen ambtenaren en twee andere vrouwen onderzocht en gegrond verklaard.

De gouverneur heeft, zo concludeert het rapport, de wet overtreden door vrouwen regelmatig ongewenst te betasten en ongepaste opmerkingen te maken. Er staan voorbeelden in van opdringerig omhelzen, knijpen in billen of borsten en het ongevraagd kussen van een vrouw die hij voor het eerst ontmoette.

Het rapport lijkt het einde in te luiden van de succesvolle politieke carrière van de 63-jarige Democraat. Van alle kanten, partijgenoten en tegenstanders, is hem te verstaan gegeven dat hij moet aftreden. Tot nog toe heeft Cuomo de druk simpelweg genegeerd en ook dinsdag wees zijn eerste publieke reactie op koppig verzet. De feiten liggen anders en de aanklager is bevooroordeeld, zei hij in een videoboodschap.

No-nonsense

In maart vorig jaar was Cuomo nog de held van de eerste coronagolf. New York was het hardst getroffen deel van het land, en de gouverneur vocht schijnbaar onvermoeibaar tegen de pandemie. Zijn no-nonsense persconferenties staken af tegen de zwalkende liveshows van president Trump. Columnisten en talkshow-presentatoren verklaarden hem de liefde („Ik ben Cuomoseksueel”, grapten Trevor Noah en Ellen DeGeneres tegen elkaar), toenmalig presidentskandidaat Joe Biden verwees naar Cuomo voor „lessen in leiderschap”.

Van die glans bleef begin dit jaar weinig over nadat twee ongelijksoortige, maar allebei moeilijk af te schudden schandalen zich razendsnel ontvouwden. Eerst werd bekend dat Cuomo’s staatsbestuur cijfers over het aantal Covid-19-besmettingen in verzorgingshuizen lager heeft voorgesteld dan zij in werkelijkheid waren. Het staatsbestuur hield aanvankelijk vol dat zo’n 8.500 mensen aan de gevolgen van een Covid-19-besmetting waren overleden. Openbaarmaking van de cijfers blokkeerde Cuomo tot aan het hoogste gerechtshof toe.

In februari vertelde zijn rechterhand in een telefonische vergadering met kopstukken van de Democratische Partij dat het werkelijke aantal twee keer zo hoog lag. Ze zei erbij dat dit was bewust was verzwegen omdat het staatsbestuur bang was dat de hogere sterftecijfers „tegen ons zouden worden gebruikt”.

Het is misschien typerend voor de moderne politieke verhoudingen dat die flagrante leugen Cuomo minder schade deed dan zijn macho-gedrag.

Hij werd daarbij bijgestaan door een staf die – als „een mix van West Wing en The Devil Wears Prada”, zoals een medewerker door de aanklager liet optekenen – de gouverneur door dik en dun steunde. Zo werd het vertrouwelijk dossier van een vrouw die publiekelijk Cuomo had aangesproken op zijn opdringerig gedrag, naar journalisten gestuurd.

Dynastie

Met dit rapport kan een roemloos einde komen aan een politieke dynastie. Als tiener was Andrew Cuomo vrijwilliger in de campagnes van zijn vader Mario. In 1982 leidde hij diens eerste, succesvolle gouverneurscampagne.

Tot een halfjaar geleden werden de onaangename trekjes van Andrew Cuomo – die nog minister van Volkshuisvesting was onder president Clinton – vaak bekeken als de ongepolijste kant van de medaille, en afgezet tegen zijn succes. Na dit jongste schandaal lijkt de medaille geen glanszijde meer te hebben.