Kokerrok én ringbaard, is dat het gewenste eindresultaat?

Soms raak je mensen kwijt, personages die lang figureerden in het nieuws en de talkshows. Ineens zijn ze verdwenen. Denkelijk lopen ze nog ergens rond, maar nu zonder camera en microfoon. In de loop van mijn leven ben ik kwijtgeraakt: de homo en de lesbo. Ze werden verdrongen door de non-binairen, de transgenders en de transseksuelen. De 17-jarige enkelvoudige homo staat nu in hun schaduw. Dat is een goed teken: steeds meer gewenning, steeds minder ophef.

Ook verdwenen: de Surinamer als ‘probleem’. Die is al jaren geleden ingehaald door de Marokkaan. Het duurt even voordat je de vertrouwde figuren gaat missen.

Nu zie ik een zeer keurig geklede jonge vrouw, hooggesloten secretaresseblouse, decent glimmend, kokerrok, ze tiktakt over straat. Het is de stevige, lage hak die het ‘m doet. Dat tikken gebeurt behoedzaam, misschien ook wel omdat het lichaam van de jonge vrouw het gezicht draagt van een jongeman: kleine ringbaard, snorretje.

Is hij een zij, in transitie van man naar vrouw? Is het een ouderwetse travestiet – waar zijn die mensen toch gebleven, ook opgeslokt door de geschiedenis? Moet er wel iets veranderen aan de combinatie kokerrok-ringbaard, is dit misschien het verlangde eindresultaat?

De secretaresse loopt me tegemoet maar kijkt ijzerenheinig naar de stoeptegels. Het is de terneergeslagen blik van iemand die proefondervindelijk weet dat het opgeheven hoofd weinig enthousiasme zal losmaken. Beslist geen pride. Plaatsvervangend wil je bescherming bieden. Ik oefen alvast een solidaire glimlach, en dan duikt er een man op achter de kokerrok. Die man kijkt smalend naar de kokerrok en met mij wil hij een blik van verstandhouding uitwisselen. Een poging om in een seconde het verbond van de normaliteit te sluiten. Dat wil ik kostte wat kost voorkomen, want de eenling die de wetten tart van het mannelijk en vrouwelijk conformisme is mij sympathiek. Moet ik de grijnzende man erop aanspreken? Overdreven, want dan krijgt de kokerrok alsnog de aandacht waar-ie niet om vroeg.

Ik gooi mijn gezicht in de meest neutrale plooi, en dan is deze hele microscène alweer voorbij.

Daar ging dus iemand over straat, die smaad en spotternij trotseert, alert en toch schichtig. Zo helemaal alleen is deze secretaresse met baard mijn held, hij of zij is de verzinnebeelding van het individu dat zich zonder de bescherming van een algemeen erkende groepsideologie op straat waagt.

Het vervelende aan emancipatie is dat die soms echt werkt. Daarmee wordt een wereld gewonnen, maar ook ingeboet aan uitzonderlijkheid. Ineens ben je gewoon een saaie doorsneehomo.

Maar die baard-secretaresse kan nog even mee.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.