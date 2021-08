Toch maar terug naar de zekerheid van een vaste baan: ‘In mijn agenda zie ik opeens vrije dagen staan’

Het was even heel mooi. In de lente van 2019 opende Marieke Wijma (39) haar eigen zoutkamer in Amsterdam-West. De zoute lucht in zo’n ruimte kan heilzaam zijn voor mensen met bijvoorbeeld allergieën en ademhalingsproblemen. „Met gezondheid bezig zijn en persoonlijke levens aanraken, ik vond dat geweldig.”

Het liep goed, tot het coronavirus uitbrak. Toen de zaak na een paar maanden gedwongen sluiting weer open mocht, bleven de klanten met longklachten weg. Wijma kwam niet in aanmerking voor coronasteun en kon haar dure huurpand niet meer betalen. „Die financiële onzekerheid bracht stress in ons gezin”, zegt ze. In oktober vorig jaar moest ze de deuren sluiten.

Lees ook: De zzp’er: ondernemer of schijnzelfstandige?

Ze besloot te solliciteren op een baan in haar oude vakgebied, evenementenorganisatie. Nu werkt ze drie dagen per week in loondienst bij een onderwijsinstelling. De overige dagen doet ze een tweedegraadslerarenopleiding. „Ik dacht: dit is het moment om me te gaan omscholen in een vak dat zekerheid geeft.”

Meer zelfstandig ondernemers verlangen naar de stabiliteit van een vaste baan. Belangenorganisatie ZZP Nederland enquêteerde vorig jaar zomer 6.300 zzp’ers, van wie een kleine 6 procent op zoek was naar ‘nieuwe kansen’ als werknemer. Van de ondervraagden zei 14 procent zich te oriënteren op de kansen als werknemer. Recenter onderzoek is er niet. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat vorig jaar 159.000 ondernemers stopten, 21 procent meer dan in 2019.

Rust en ontwikkelmogelijkheden

Een vaste baan geeft meer zekerheid, maar kun je nog wel aarden in het kantoorbestaan als je de vrijheid van het ondernemerschap gewend bent? Die overgang valt vaak wel mee, zegt Tosca Gort. Als arbeidspsycholoog en oprichter van GORTcoaching spreekt ze veel zzp’ers die de stap naar een vaste baan overwegen. Vaak maken zij een switch, bijvoorbeeld van de culturele sector naar zorg of onderwijs. „Zzp’ers maken de nadelen vaak te groot. Dat kán ik niet meer, denken ze. Maar in de praktijk hoor ik vooral over de rust die een baan geeft, over ontwikkelmogelijkheden en hoe fijn het is om te werken met een team.”

Beroepenlijst Koks, pedagogisch medewerkers en ict’ers gezocht Waar zijn vaste banen te vinden? Uitkeringsinstantie UWV stelde onlangs een actuele lijst samen met kansrijke beroepen, met weinig verrassende functies als verpleegkundigen, docenten en softwareprogrammeurs. Ten opzichte van eind vorig jaar zijn er ook wat nieuwkomers, zoals koks en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Het ligt voor de hand dat de zzp’er die een vaste baan zoekt, vaak juist niet in een kansrijke hoek zit en een overstap naar ander werk overweegt. Op de website van het UWV staan ook lijsten met „overstapberoepen” per sector. Een voorbeeld: communicatieadviseurs maken op dit moment volgens het UWV minder kans op een baan. Zij zouden bijvoorbeeld talendocent op een middelbare school of mbo kunnen worden. Een grafisch vormgever kan volgens het UWV beter aan de slag als softwareontwikkelaar, en een recruiter bijvoorbeeld als online marketeer. Het UWV ziet de werkgelegenheid dit jaar vrij zonnig in. Voor het totaal aantal banen in Nederland voorziet het een krimp van 0,1 procent, dat valt mee. Wat de zzp’er met baanwens wel in de weg kan staan, is dat ook werknemers de zekerheid van een vaste baan in deze tijd op prijs stellen. Dat zij honkvaster zijn geworden, blijkt uit een recent onderzoek door vacatureplatform Intermediair. Bijna de helft van de ondervraagde, hoogopgeleide werknemers (46 procent) zei niet van baan te willen wisselen, een jaar eerder was dat nog 38 procent. Het aantal werkenden dat op zoek is naar een andere baan daalde van 16 naar 13 procent.

Zoek tevoren wel even uit of je niet bij een bureaucratisch bedrijf terechtkomt in een sterk gereguleerde branche, adviseert Gort. „Al krijg je vaak vanzelf meer vrijheid als je ergens heel goed in bent, óók bij banken en grote bedrijven.”

Wat scheelt, is dat naar aanleiding van corona ook veel werknemers zijn gaan thuiswerken. Dat merkt evenementenmanager Marieke Wijma. „Ik vind het leuk om weer ergens bij te horen, het ondernemerschap was soms eenzaam. Maar ik moet er wel een beetje aan wennen dat je op vaste tijden beschikbaar moet zijn, je eigen tijd niet meer kunt indelen. Een gelukje is dat iedereen door corona veel thuiswerkt. Daardoor is de overgang zachter.”

Vrije dagen

Karen Willey (40) zit juist elke werkdag op kantoor, sinds zij een paar maanden geleden haar freelancebestaan als grafisch vormgever heeft verruild voor een baan bij een architectenbureau. Ze mag best thuiswerken van haar werkgever, maar na de saaie coronatijd snakte ze naar een nieuwe omgeving met collega’s. „Ik had nog wel werk, maar ik heb heel veel thuis gezeten met twee jonge kinderen. Ik zag weinig andere mensen en had zó veel zin in iets nieuws.”

Wat haar opvalt, is dat een vaste baan haar meer rust geeft. „Ik was er altijd om klusjes thuis op te vangen, maar daardoor zat ik meestal ’s avonds nog te werken. Dat was onrustig en er bleef geen tijd over om me te verdiepen, inhoudelijk verder te komen. Nu doe ik allemaal nieuwe dingen. En in mijn agenda zie ik opeens vrije dagen staan, dat is totaal nieuw.”

Enig enthousiasme is onmisbaar in de jacht op een vast contract, zegt arbeidspsycholoog Gort. Niet alleen om het zelf vol te houden, maar ook om de interesse bij een toekomstige werkgever te wekken. „Als je uit wanhoop solliciteert en in je hart die baan eigenlijk niet wilt, wordt het heel moeilijk. Dat ruiken mensen.”

Dus alleen gaan voor een droombaan? Dat ook weer niet, zegt Gort. „Het hoeft niet een grote droom te zijn, maar je moet het wel een oprechte kans geven. Beginnen met een zes is ook oké. Zo kun je wennen aan een baan, doe je zelfvertrouwen op en kun je daarna altijd nog achter iets beters aangaan.”