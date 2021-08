Studenten moeten het doen met een ‘sitdownfestival’ en online bingo

Joshua de Roos baalt van de maatregelen voor evenementen die demissionair minister-president Mark Rutte maandag aankondigde. Studenten zijn de dupe van de inschattingsfouten van het kabinet, zegt de vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Hij doelt daarmee op het vroege opengaan van onder meer de clubs eind juni, waarna het aantal besmettingen opliep. „Als dat destijds goed was geregeld, dan was er nu veel meer mogelijk met Testen voor Toegang.” De Roos is bang dat sommige evenementen tijdens de introductieweek nu niet door kunnen gaan. „Die week is heel belangrijk voor de sociale binding tussen studenten, hun mentale welzijn en studiemotivatie.”

Voorzitter Kirsten Prins van de Rotterdamse Eurekaweek was daarentegen wel blij met het nieuws op het persmoment van Rutte. „Bij ons gaat het hele programma dat we in gedachten hadden met deze richtlijnen door.” Het betekent dat de nieuwe lichting Rotterdamse studenten bij de verschillende activiteiten een vaste zitplek krijgt of zich voor binnenkomst moet laten testen. Er is ook een festival. „Een dj draait muziek, er zal eten en drinken zijn en een echte festivalsfeer. Maar iedereen moet wel zitten”, zegt Prins.

Het hele programma zal in Rotterdam fysiek plaatsvinden, al komt er ook een online activiteit voor wie een deel van de week moet missen, bijvoorbeeld vanwege quarantaine. De organisatie van de Eurekaweek deelt daarnaast zelftesten uit en de GGD zal gedurende de week aanwezig zijn voor advies.

Niet alle onderwijsinstellingen zijn er al uit: er is nog overleg in Utrecht over de UITweek bijvoorbeeld, en bij de Fontys Hogescholen met vestigingen in onder meer Eindhoven en Tilburg.

Terrasfestival

In Groningen kunnen studenten elkaar tijdens de KEI-week op anderhalve meter leren kennen, vertelt voorzitter Willemijn Griep. „Voor een aantal evenementen die binnen zijn, werken we met Testen voor Toegang. Maar het grootste gedeelte van de activiteiten zal buiten plaatsvinden.” Studenten krijgen twee zelftests van de organisatie. En feesten kunnen dan wel niet doorgaan, Griep is wel in gesprek met de gemeente om te kijken of er een terrasfestival plaats kan vinden, waarbij de studenten moeten zitten.

Zowel in Amsterdam als in Leiden zal de introductieweek hybride zijn. In Amsterdam worden bijvoorbeeld veel fysieke activiteiten georganiseerd, maar op kleinere schaal, vertelt projectleider Sam Wansink van de Intreeweek. Die schaal is afhankelijk van de locatie. „Een grote doorstroomlocatie kan veel meer studenten aan dan een boot waar misschien maar twaalf studenten op kunnen.” Studenten hoeven zich niet te laten testen voor activiteiten, omdat de organisatie uitgaat van de anderhalve meter afstand. Ook in Amsterdam zal een ‘sitdownfestival’ plaatsvinden. „Het wordt geen feestje zoals normaal, maar ze kunnen wel zittend met een muziekje gaan genieten”, zegt Wansink.

Het digitale aanbod in Amsterdam bestaat uit interactieve programma’s, zoals een spelshow en een bingo. In Leiden zendt de organisatie van de EL CID-week twee dagen een interactieve livestream uit vanuit een lokale bar, vertelt voorzitter Youp Theunisz. De rest van de activiteiten vindt fysiek plaats, in kleine groepjes van vijftien. Om zo de druk op de stad te verminderen. „Het is strak gereguleerd en daardoor wat veiliger.”

In Leiden geen feestjes dit jaar. Wel is de organisatie in gesprek met de GGD in gesprek om een teststraat op te zetten, vertelt Theunisz. „Om op die manier hopelijk iets te organiseren met Testen voor Toegang.” De vele vrijwilligers van de introductieweek zijn geïnstrueerd om zich zo veel mogelijk aan de coronamaatregelen te houden en het goede voorbeeld te geven.