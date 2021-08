Advocaat Nabil B.: onderzoek De Vries moet niet geleid door Joustra

De voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra moet zich terugtrekken als voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat vinden Peter Schouten en Onno de Jong, de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. Volgens hen is Joustra als hoofd van de voorloper van anti-terrorismedienst NCTV partijdig, stelt Schouten tegenover het Algemeen Dagblad.

Bij het onderzoek ligt onder andere de vraag op tafel of Peter R. de Vries toch beveiligd had moeten worden door de NCTV, ondanks dat hij dit zelf weigerde. „Een dergelijk onderzoek hoort los te staan van de staat, de familie van De Vries of ons als advocaten. Het moet volstrekt onafhankelijk zijn”, aldus Schouten in het interview. Sinds vorige week roepen de advocaten op tot het terugtrekken van voorzitter Joustra. In reactie hierop verantwoordde minister Ferd Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) vrijdag in een Kamerbrief zijn keuze voor Joustra, waarin hij spreekt van diens „grote ervaring met het leiden van onderzoek” bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de aanslag op vlucht MH17.

Peter Schouten wil dat het onderzoek naar de moord op De Vries breder wordt uitgezet. Het zou volgens hem moeten gaan over de vraag „wat er nou allemaal gebeurt als je als overheid een kroongetuige verklaringen laat afleggen. En welke maatregelen je dan moet nemen”. Een aantal politici steunt de oproep van de advocaten. Zo pleit DENK ervoor „de terechte wens van het verdedigingsteam te eerbiedigen”. Ook de Partij voor de Dieren, JA21, PVV, SP, PvdA, Volt en BBB spreken hun steun uit voor de oproep. Grapperhaus stelt dat het ministerie in gesprek zal gaan met de advocaten over de keuze.